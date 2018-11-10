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"Александрия" громит "Арсенал" и обходит "Динамо" в таблице Премьер-лиги https://www.segodnya.ua/img/article/11876/45_main.1541878653.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11876/45_tn.1541878653.jpg Новости Разгромное поражение оставило "Арсенал" на последнем месте в чемпионате Украины
&quot;Арсенал&quot; - &quot;Александрия&quot; - 0:3. Фото instagram.com/fcolexandria
"Арсенал" - "Александрия" - 0:3. Фото instagram.com/fcolexandria

"Александрия" громит "Арсенал" и обходит "Динамо" в таблице Премьер-лиги

Разгромное поражение оставило "Арсенал" на последнем месте в чемпионате Украины

В 15 туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" разгромила киевский "Арсенал". Поединок прошел в субботу в Киеве на стадионе им. Лобановского и завершился победой гостей со счетом 3:0. В первом тайме гол забил Дмитрий Шастал, а в концовке второго счет до разгромного довели точные удары Артема Ситало и Кирилла Ковальца.

После этого матча в активе "Александрии" стало 30 очков – команда минимум на сутки поднялась на второе место в турнирной таблице, обойдя "Динамо". Но уже завтра киевляне, в случае победы над "Мариуполем", могут вернуть себе вторую строчку. "Арсенал" с семью очками остается на последнем месте в ЧУ.

Свой следующий матч "Александрия" проведет 25 ноября против "Динамо" – это будет центральный матч 16 тура Премьер-лиги. А "Арсенал" в тот же день поедет в гости в другому аутсайдеру сезона – "Черноморцу".

"Арсенал" – "Александрия" – 0:3 (0:1)
Голы: Дмитрий Шастал (33), Артем Ситало (81), Кирилл Ковалец (90+2)
Желтые карточки:

Ранее в 15 туре "Карпаты", несмотря на гол-красавец Марьяна Шведа, проиграли "Заре" на выезде. Поединой завершился победой команды Юрий Вернидуба со счетом 2:1.

Параллельно проходил матч "Десна" – "Черноморец", в котором хозяева в большинстве одержали "сухую" победу со счетом 2:0.

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Арсенал Киев, ФК Александрия
 
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