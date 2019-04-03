Реализация большинства: обзор матча "Львов" – "Мариуполь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/50c/9fb/5ca50c9fb9454.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/50c/9fb/5ca50c9fb9454.jpg 2019-04-03T22:42:34+03:00 Новости В городском дерби приазовцы добыли победу благодаря дублю Зубкова

Сегодня в 23 туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" на выезде обыграл "Львов". Хозяевам удалось первыми открыть счет. Но после удаления львовянина Мартана, "Мариуполь" уверенно реализовал численное большинство.



"Львов" – "Мариуполь" – 2:3

Голы: Велозо (22), Приймак (80) - Зубков (54, пен., 77), Борячук (70)



"Львов": Бандура, Парамонов, Насонов, Борзенко, Адамюк, Бруно (Висенте, 75), Мартан, Альваро Луиc, Сабино (Приймак, 64), Велозо, Педро Витор (Пернамбуко, 59).



"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев (Вакула, 67), Чурко (Путря, 89), Федорчук, Полегенько, Игнатенко, Горбунов, Сикан (Борячук, 59), Зубков.



Предупреждения: Альваро Луиc (15), Мартан (36, 53) – Игнатенко (21), Гальчук (90).

Удаление: Мартан (53).

Обзор матча "Львов" – "Мариуполь":

Напомним, что сегодня лидер Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях обыграл "Александрию". Победный гол с пенальти забил Жуниор Мораес.

Боевым вышел поединок "Зари" и "Динамо". Киевляне уступали с разницей в два гола, но сумели добыть волевую победу. Кроме того, команды доигрывали встречу в меньшинстве.