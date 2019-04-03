Реализация большинства: обзор матча "Львов" – "Мариуполь"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/50c/9fb/5ca50c9fb9454.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/50c/9fb/5ca50c9fb9454.jpg2019-04-03T22:42:34+03:00Новости
В городском дерби приазовцы добыли победу благодаря дублю Зубкова
Городское дерби во Львове
Реализация большинства: обзор матча "Львов" – "Мариуполь"
В городском дерби приазовцы добыли победу благодаря дублю Зубкова
Сегодня в 23 туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" на выезде обыграл "Львов". Хозяевам удалось первыми открыть счет. Но после удаления львовянина Мартана, "Мариуполь" уверенно реализовал численное большинство.
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