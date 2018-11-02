Дублеры "Динамо" обыграли "Шахтер" перед матчем основных составов

Встреча молодежных составов украинских грандов завершилась в пользу киевлян

Сегодня в матче молодежных составов "Шахтера" и "Динамо" в 14-м туре чемпионата Украины U-21 состоялась своего рода репетиция перед украинским Эль Класико – битвой основных составов "Шахтера" и "Динамо". Она, напомним, начнется 3 ноября в 17:00 на харьковском стадионе "Металлист". Прямая трансляция – на канале "Футбол-2".

На игру молодежных составов киевский клуб делегировал ряд футболистов, которые имеют опыт выступлений в основе. Это 26-летний Артур Рудько, 24-летний Александр Андриевский, 21-летние Никита Кравченко и датский легионер Миккель Дуэлунн, 20-летние Евгений Смирный и Назарий Русин, 17-летний Георгий Цитаишвили.

У "Шахтера" таких футболистов в обойме не было. Неудивительно, что в воротах 17-летнего Анатолия Трубина побывало три мяча. Два из них на свой счет записали как раз футболисты с опытом выступления на взрослом уровне: на 7-й минуте забил Цитаишвили, на 64-й – вышедший на замену Смирный.

Точку на 90-й минуте поставил защитник горняков Юрий Мате – сын знаменитого борца Ильи Мате (олимпийский чемпион 1980 года, двукратный чемпион мира), который отправил мяч в свои ворота.

Напомним, что сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Тем временем просьба венгерского защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара о пересмотре решения КДК ФФУ о его трехматчевой дисквалификации не была удовлетворена.