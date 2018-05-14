Ринат Ахметов поздравил "Шахтер" с чемпионством

В сезоне 2017-2018 клуб завоевал "золотой дубль"

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил клуб с чемпионством. Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера".

"Дорогие друзья! Поздравляю игроков, тренеров, сотрудников и болельщиков "Шахтера" с одиннадцатым чемпионством и "золотым дублем"!

За два последних сезона "Шахтер" выиграл пять трофеев. Это значит, что, несмотря на все трудности, наш клуб остается лучшим в Украине. В этом сезоне команда показала великолепную игру в Лиге чемпионов. Мы прошли нелегкую чемпионскую гонку, проявили характер и по праву держим в руках золотые медали и Кубок Украины. Вдали от дома и родных трибун "Шахтер" еще раз защитил свой статус команды № 1.

Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы – гордость "Шахтера"! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам – большой и дружной семье клуба "Шахтер".

И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам "Шахтера". Сегодня каждый из вас – чемпион. Спасибо за то, что верите в "Шахтер". Спасибо за вашу поддержку и любовь. Мы играем и побеждаем для вас!

Сегодня мы празднуем чемпионство и "золотой дубль", а уже завтра начнем готовиться к новым вызовам. Потому что самое важное чемпионство для меня всегда – следующее. Наша цель – показывать сильную игру в чемпионате и Лиге чемпионов, радовать болельщиков ярким, красивым, атакующим футболом. Амбиции "Шахтера" неизменны – быть лучшими в каждой игре, в каждом турнире, в каждом новом сезоне.

С победой вас, дорогие друзья! С чемпионством! С "золотым дублем"!" – заявил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов.

Напомним, 13 мая донецкий "Шахтер" благодаря голу Марлоса обыграл ровненский "Верес" (1:0) и за тур до финиша чемпионата Украины завоевал золотые медали. "Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах.

Добавим, что "Шахтер" повторил свой прошлогодний результат, завоевав ранее и Кубок Украины. В финале турнира, который состоялся 9 мая в Днепре, "Шахтер" обыграл "Динамо" (2:0). Смотрите видео голов "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. "Золотой дубль" "Шахтеру" удавалось делать в 2002, 2008, 2011, 2012, 2013, 2017 и теперь в 2018 году.