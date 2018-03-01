С львовских "Карпат" сняли шесть очков в чемпионате Украины

Клуб наказан за то, что не расплатился со своим бывшим игроком

КДК ФФУ лишил львовские "Карпаты" шести очков в чемпионате Украины по делу экс-хавбека команды Владимира Гудымы, сообщает Sport Arena.

Причиной санкций стало повторное обращение львовского клуба во Франковский райсуд города Львова с требованием к ФФУ отменить решение Палаты споров от 2014 года (именно оно предусматривает выплату Гудыме долга по зарплате).

Кроме этого, КДК вновь потребовал у клуба забрать судебный иск из Франковского райсуда.

Ранее за долг Гудыме КДК уже снимал с "Карпат" 3 турнирных очка, но это решение пока так и не вступило в силу. Таким образом, учитывая сегодняшнее решение КДК, с львовян в ближайшее время снимут сразу 9 очков (на что клуб, очевидно, подаст апелляцию).

Сегодняшнее заседание КДК ФФУ состоялось после двух переносов, и в федерации хотели подытожить всю ситуацию в деле Гудымы, вызвав на заседание руководство "Карпат" и самого футболиста. Кроме того, ФФУ должна была отреагировать на просьбу ФИФА объяснить ситуацию в деле.

Напомним, Владимир Гудыма играл за "Карпаты" в 2007-14 годах. По словам его представителя Андрея Руденко, клуб остался должен игроку почти 74 тысяч долларов США.

Ранее мы сообщали, что львовские "Карпаты" объявили о подписании контракта с двумя нападающими из Колумбии.

А перед этим отличился другой игрок "Карпат". Экс-игрока "Севильи" Марьяна Шведа поймали пьяным за рулем. В сезоне 2017/2018 на счету 20-летнего Шведа четыре игры и один забитый мяч в украинской Премьер-лиге.