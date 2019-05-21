Самый дорогой игрок "Шахтера" не сыграет против "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9af/d72/5ca9afd72a31f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9af/d72/5ca9afd72a31f.png 2019-05-21T18:04:00+03:00 Новости В результате травмы, полученной в игре с "Зарей", сезон для лидера дончан Исмаили закончился еще до класико

Завоевав два трофея за минувшую неделю – Кубок Украины и чемпионство, "Шахтер" готовится к следующему матчу против "Динамо" в ослабленном составе. Как сообщил официальный сайт "горняков", против киевлян в Харькове в среду не выйдет ключевой игрок команды – левый защитник Исмаили. Причина – травма, полученная им в воскресенье в золотом матче с "Зарей". Бразильский футболист продолжает восстановление и в предстоящем украинском класико "горнякам" точно не поможет.

Отметим, что, по оценкам Transfermarkt, Исмаили является самым дорогим игроком "Шахтера". Бразильца оценивают в 18 миллионов евро. При этом, напомним, в его контракте в качестве клаусулы, то есть отступных, прописана сумма в 100 миллионов евро.

"Исмаили не тренируется. Травмирован. Он провел практически все встречи в этом сезоне и сейчас заслуживает отдыха. Поверьте, постоянно играть на таком высоком уровне, как Исма, очень непросто", – сказал о нем капитан "Шахтера" Тайсон.

Как мы писали ранее, "Шахтер" зовет болельщиков в Харькове на празднование чемпионства: озвучена программа шоу. После поединка с "Динамо" 22 мая "горняки" отпразднуют "золотой дубль" вместе с фанами. На стадионе "Металлист" состоится церемония награждения команды, которую увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Также сообщалось, что раздевалка "Шахтера" после "золотого" матча с "Зарей" утопала в шампанском и криках "Кампеоне!". Диджеем этого процесса выступил капитан команды Тайсон, помывший себе волосы игристым и искупавший в нем одноклубников.