  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 18:04
Самый дорогой игрок "Шахтера" не сыграет против "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9af/d72/5ca9afd72a31f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9af/d72/5ca9afd72a31f.png Новости В результате травмы, полученной в игре с "Зарей", сезон для лидера дончан Исмаили закончился еще до класико
Самый дорогой игрок "Шахтера" не сыграет против "Динамо"

Самый дорогой игрок "Шахтера" не сыграет против "Динамо"

В результате травмы, полученной в игре с "Зарей", сезон для лидера дончан Исмаили закончился еще до класико

Завоевав два трофея за минувшую неделю – Кубок Украины и чемпионство, "Шахтер" готовится к следующему матчу против "Динамо" в ослабленном составе. Как сообщил официальный сайт "горняков", против киевлян в Харькове в среду не выйдет ключевой игрок команды – левый защитник Исмаили. Причина – травма, полученная им в воскресенье в золотом матче с "Зарей". Бразильский футболист продолжает восстановление и в предстоящем украинском класико "горнякам" точно не поможет.

Отметим, что, по оценкам Transfermarkt, Исмаили является самым дорогим игроком "Шахтера". Бразильца оценивают в 18 миллионов евро. При этом, напомним, в его контракте в качестве клаусулы, то есть отступных, прописана сумма в 100 миллионов евро.

"Исмаили не тренируется. Травмирован. Он провел практически все встречи в этом сезоне и сейчас заслуживает отдыха. Поверьте, постоянно играть на таком высоком уровне, как Исма, очень непросто", – сказал о нем капитан "Шахтера" Тайсон.

Как мы писали ранее, "Шахтер" зовет болельщиков в Харькове на празднование чемпионства: озвучена программа шоу. После поединка с "Динамо" 22 мая "горняки" отпразднуют "золотой дубль" вместе с фанами. На стадионе "Металлист" состоится церемония награждения команды, которую увенчают пиротехническое шоу и концерт с участием Гайтаны, Maruv и Оли Поляковой.

Также сообщалось, что раздевалка "Шахтера" после "золотого" матча с "Зарей" утопала в шампанском и криках "Кампеоне!". Диджеем этого процесса выступил капитан команды Тайсон, помывший себе волосы игристым и искупавший в нем одноклубников.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Динамо Киев, Шахтер Донецк, Исмаили
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"