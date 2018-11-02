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Сегодня, 15:03  Версия для печати  Отправить другу
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Семь лет спустя. Как "Шахтер" выбивал "Динамо" из Кубка Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11851/86_main.1541163827.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11851/86_tn.1541163827.jpg Новости Гранды украинского футбола пятый раз встретятся в Кубке страны до финального матча
Семь лет спустя. Как "Шахтер" выбивал "Динамо" из Кубка Украины

Семь лет спустя. Как "Шахтер" выбивал "Динамо" из Кубка Украины

Гранды украинского футбола пятый раз встретятся в Кубке страны до финального матча

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Все четыре предыдущих раза победа оставалась за "Шахтером". Самая обидная игра для "Динамо" получилась в 2012 году, когда киевляне были разгромлены – 1:4. После этого Юрия Семина уволили, его пост на одни сутки занял Александр Хацкевич, а затем бразды правления принял Олег Блохин.

Всего в Кубке Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" девять матчей, на счету киевлян четыре победы в игровое время, одна – в серии пенальти.

2002. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:3

2003. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2005. Финал. "Шахтер" – "Динамо" – 0:1

2007. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2008. Финал. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2009. 1/2 финала. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0

2009. 1/4 финала. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2011. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 0:2

2011. 1/8 финала. "Динамо" – "Шахтер" – 2:3

2012. 1/16 финала. "Шахтер" – "Динамо" – 4:1

2014. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2015. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 0:0 (пенальти – 5:4)

2017. Финал. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0

2018. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 0:2

2019. 1/4 финала. "Шахтер" – "Динамо" – ?:?

Напомним, что в 1/8 финала "Динамо" гостило у клуба второй лиги "Минай" и проигрывало после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

А "Шахтер" обыграл "Олимпик" в дерби Донбасса. "Горнякам" пришлось отыгрываться, но сделали это подопечные Фонсеки быстро. "Олимпик" сумел сравнять счет и сразу же пропустил решающий мяч.

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Тэги: жеребьевка, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Кубок Украины
 
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