Семь лет спустя. Как "Шахтер" выбивал "Динамо" из Кубка Украины

Гранды украинского футбола пятый раз встретятся в Кубке страны до финального матча

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Все четыре предыдущих раза победа оставалась за "Шахтером". Самая обидная игра для "Динамо" получилась в 2012 году, когда киевляне были разгромлены – 1:4. После этого Юрия Семина уволили, его пост на одни сутки занял Александр Хацкевич, а затем бразды правления принял Олег Блохин.

Всего в Кубке Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" девять матчей, на счету киевлян четыре победы в игровое время, одна – в серии пенальти.

2002. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:3

2003. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2005. Финал. "Шахтер" – "Динамо" – 0:1

2007. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2008. Финал. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2009. 1/2 финала. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0

2009. 1/4 финала. "Шахтер" – "Динамо" – 2:0

2011. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 0:2

2011. 1/8 финала. "Динамо" – "Шахтер" – 2:3

2012. 1/16 финала. "Шахтер" – "Динамо" – 4:1

2014. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 2:1

2015. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 0:0 (пенальти – 5:4)

2017. Финал. "Шахтер" – "Динамо" – 1:0

2018. Финал. "Динамо" – "Шахтер" – 0:2

2019. 1/4 финала. "Шахтер" – "Динамо" – ?:?

Напомним, что в 1/8 финала "Динамо" гостило у клуба второй лиги "Минай" и проигрывало после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

А "Шахтер" обыграл "Олимпик" в дерби Донбасса. "Горнякам" пришлось отыгрываться, но сделали это подопечные Фонсеки быстро. "Олимпик" сумел сравнять счет и сразу же пропустил решающий мяч.