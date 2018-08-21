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Сергей Болбат: "Стадион "Украина" для меня фартовый" https://www.segodnya.ua/img/article/11644/15_main.1534833980.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11644/15_tn.1534833980.jpg Новости Полузащитник "Шахтера" – о первом голе за "горняков"
Болбат вышел - и забил. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Болбат вышел - и забил. Фото ФК "Шахтер"

Сергей Болбат: "Стадион "Украина" для меня фартовый"

Полузащитник "Шахтера" – о первом голе за "горняков"

Сергей Болбат – воспитанник "Шахтера", но в УПЛ прежде забивал в составе других команд: донецкого "Металлурга", "Металлиста", "Мариуполя". И вот в минувшую субботу 25-летний атакующий хав "горняков" отличился наконец и за свой родной клуб, поразив ворота "Львова".

— Сергей, свой дебютный гол в УПЛ, играя за "Металлург", ты забил "Карпатам" на этом же самом стадионе "Украина". Совпадение или знамение?
— Ну не знаю, простое ли это совпадение, или нет. Но так получается, что я на этом стадионе сыграл пять раз: в четырех матчах забивал, а еще в одном отдал голевую передачу. Так что это место подтвердило свою фартовость для меня, и гол стал достаточно символичным.

— Накануне ничего не снилось? Какие-то предчувствия были?
— Особых ощущений не было. Готовились, как обычно ко всем играм.

— Решение пробивать сходу, не обрабатывая мяч, принял спонтанно? Или вообще не думал, действовал рефлекторно?
— Странный вопрос. Когда ты играешь, то не думаешь об этом. Действуешь спонтанно, рефлекторно. Чтобы принять любое решение, нужны доли секунды. И только потом узнаешь, правильное оно было или нет. Поэтому так и поступил: увидел, что мяч отскочил, и сходу пробил — ничего особенного.

— Гол, как ты сам рассказал, посвятил жене и сыну. А когда добрался до телефона, от кого было самое первое сообщение с поздравлениями?
— Как раз первые сообщения были от жены, родителей и нескольких близких друзей, написавших сразу после игры.

— Эти чувства (от дебютного гола за "Шахтер") сравнимы с теми, которые были, когда ты, например, забил свой первый легионерский гол в Бельгии?
— Да нет. Не нужно настолько много внимания этому уделять. Это была рядовая игра. Я сделал то, что и должен делать на поле. Гол как гол. Выиграли — порадовались. Нужно двигаться дальше, работать и не останавливаться на этом, вот и все.
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Автор: Кинзерский Эдуард
Тэги: Шахтер Донецк, Сергей Болбат
 
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