Сергей Болбат: "Стадион "Украина" для меня фартовый"

Полузащитник "Шахтера" – о первом голе за "горняков"

Сергей Болбат – воспитанник "Шахтера", но в УПЛ прежде забивал в составе других команд: донецкого "Металлурга", "Металлиста", "Мариуполя". И вот в минувшую субботу 25-летний атакующий хав "горняков" отличился наконец и за свой родной клуб, поразив ворота "Львова".

— Сергей, свой дебютный гол в УПЛ, играя за "Металлург", ты забил "Карпатам" на этом же самом стадионе "Украина". Совпадение или знамение?

— Ну не знаю, простое ли это совпадение, или нет. Но так получается, что я на этом стадионе сыграл пять раз: в четырех матчах забивал, а еще в одном отдал голевую передачу. Так что это место подтвердило свою фартовость для меня, и гол стал достаточно символичным.



— Накануне ничего не снилось? Какие-то предчувствия были?

— Особых ощущений не было. Готовились, как обычно ко всем играм.



— Решение пробивать сходу, не обрабатывая мяч, принял спонтанно? Или вообще не думал, действовал рефлекторно?

— Странный вопрос. Когда ты играешь, то не думаешь об этом. Действуешь спонтанно, рефлекторно. Чтобы принять любое решение, нужны доли секунды. И только потом узнаешь, правильное оно было или нет. Поэтому так и поступил: увидел, что мяч отскочил, и сходу пробил — ничего особенного.



— Гол, как ты сам рассказал, посвятил жене и сыну. А когда добрался до телефона, от кого было самое первое сообщение с поздравлениями?

— Как раз первые сообщения были от жены, родителей и нескольких близких друзей, написавших сразу после игры.



— Эти чувства (от дебютного гола за "Шахтер") сравнимы с теми, которые были, когда ты, например, забил свой первый легионерский гол в Бельгии?

— Да нет. Не нужно настолько много внимания этому уделять. Это была рядовая игра. Я сделал то, что и должен делать на поле. Гол как гол. Выиграли — порадовались. Нужно двигаться дальше, работать и не останавливаться на этом, вот и все.