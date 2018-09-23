"Шахтер" – "Черноморец": во сколько матч и где смотреть

Лидер чемпионата Украины примет "моряков" в Харькове

В воскресенье, 23 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 9 тура чемпионата Украины по футболу. Чемпион прошлого сезона донецкий "Шахтер" принимает одесский "Черноморец", который лишь из-за снятия "Полтавы", остался в Премьер-лиге.

"Горняки" набрали хороший ход в чемпионате Украины и уверенно лидируют. А вот "моряки" пока что находятся во второй шестерке УПЛ, которая будет потом бороться за выживание.

У букмекеров фаворит встречи донецкий клуб. Котировки на победу "Шахтера" – 1.09, на ничью – 9.70, на победу "Черноморца" – 29.00.

Начало матча "Шахтер" – "Черноморец" в 17:00.

Трансляция поединка "Шахтер" – "Черноморец":

Футбол 1, live

oll.tv (в подписке)

Напомним, что в украинской Премьер-лиге вчера произошла тренерская отставка. Фабрицио Раванелли покинул пост наставника киевского "Арсенала" после поражения от "Олимпика". Итальянец пожаловался, что футболисты не получали зарплату. "Арсенал" в девяти матчах набрал всего четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице/