"Шахтер" и "Динамо" без турнирной интриги сыграли вничью и другие матчи 30-го тура Премьер-лиги//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/3c7/994/5ce3c79941f59.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/3c7/994/5ce3c79941f59.jpg2019-05-22T22:29:00+03:00Новости
"Шахтер" в ранге чемпиона в Харькове сыграл вничью со своим принципиальным соперником - 1:1
"Горняки" досрочно выиграли Премьер-лигу
"Шахтер" и "Динамо" без турнирной интриги сыграли вничью и другие матчи 30-го тура Премьер-лиги
"Шахтер" в ранге чемпиона в Харькове сыграл вничью со своим принципиальным соперником – 1:1
Во вторник и среду в чемпионате Украины по футболу были сыграны матчи 30 тура. В главном поединке тура в Харькове встретились "Шахтер" и "Динамо". В принципиальном дерби турнирной интриги не было – "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины еще в прошлом туре.В итоге команды сыграли вничью – 1:1, причем киевляне первыми открыли счет с пенальти.
Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" 1:1
Зато в нижней части турнирной таблицы еще ничего не известно. Ряду команд предстоит решить между собой, кто сохранит прописку в Премьер-лиге, покинет УПЛ, а кто будет играть в переходных матчах.
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