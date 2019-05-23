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Вчера, 22:29
"Шахтер" и "Динамо" без турнирной интриги сыграли вничью и другие матчи 30-го тура Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/3c7/994/5ce3c79941f59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/3c7/994/5ce3c79941f59.jpg Новости "Шахтер" в ранге чемпиона в Харькове сыграл вничью со своим принципиальным соперником - 1:1
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"Шахтер" и "Динамо" без турнирной интриги сыграли вничью и другие матчи 30-го тура Премьер-лиги

"Шахтер" в ранге чемпиона в Харькове сыграл вничью со своим принципиальным соперником – 1:1

Во вторник и среду в чемпионате Украины по футболу были сыграны матчи 30 тура. В главном поединке тура в Харькове встретились "Шахтер" и "Динамо". В принципиальном дерби турнирной интриги не было – "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины еще в прошлом туре.В итоге команды сыграли вничью – 1:1, причем киевляне первыми открыли счет с пенальти.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" 1:1

Зато в нижней части турнирной таблицы еще ничего не известно. Ряду команд предстоит решить между собой, кто сохранит прописку в Премьер-лиге, покинет УПЛ, а кто будет играть в переходных матчах.

Вторник, 21 мая

17:00 "Черноморец" – "Карпаты" – 3:1
Голы: Вильхамссон (9), Павлов (79), Рыжук (83) - Мякушко (73, пен)
Букмекеры: 2.80 – 3.25 – 2.30

17:00 "Десна" – "Ворскла" – 0:1
Гол: Петрович (31)
Букмекеры:2.50 – 2.95 – 2.75

19:30 "Арсенал" – "Олимпик" – 1:1
Голы: Танковский (31) - Матар Дийе (25)
Букмекеры:2.40 – 3.20 – 2.70

Среда, 22 мая

17:00 "Мариуполь" – "Александрия" – 1:1
Голы: Пихаленок (29) – Запорожан (45, с пенальти)
Букмекеры:2.30 – 3.00 – 3.00

17:00 "Львов" – "Заря" – 0:0
Букмекеры: 3.50 – 3.10 – 2.05

19:30 "Шахтер" – "Динамо" – 1:1
Голы: Тете (50) – Цыганков (36, пен)
Букмекеры:1.70 – 3.50 – 4.40

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР30245166-1177
2 ДИНАМО30206450-1766
3 АЛЕКСАНДРИЯ30147938-2949
4 ЗАРЯ3010101035-3040
5 МАРИУПОЛЬ301171233-4240
6 ЛЬВОВ308101224-3534

Вторая шестерка:

7 ВОРСКЛА301251328-3941
8 ДЕСНА301151434-3838
9 ОЛИМПИК307111236-4332
10 КАРПАТЫ30781538-4829
11 АРСЕНАЛ30751824-5226
12 ЧЕРНОМОРЕЦ30671726-4825
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Источник: Сегодня|Спорт
футбол, чемпионат Украины, премьер-лига
 
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