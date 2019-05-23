"Шахтер" и "Динамо" без турнирной интриги сыграли вничью и другие матчи 30-го тура Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/3c7/994/5ce3c79941f59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/3c7/994/5ce3c79941f59.jpg 2019-05-22T22:29:00+03:00 Новости "Шахтер" в ранге чемпиона в Харькове сыграл вничью со своим принципиальным соперником - 1:1

Во вторник и среду в чемпионате Украины по футболу были сыграны матчи 30 тура. В главном поединке тура в Харькове встретились "Шахтер" и "Динамо". В принципиальном дерби турнирной интриги не было – "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины еще в прошлом туре.В итоге команды сыграли вничью – 1:1, причем киевляне первыми открыли счет с пенальти.

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" 1:1

Зато в нижней части турнирной таблицы еще ничего не известно. Ряду команд предстоит решить между собой, кто сохранит прописку в Премьер-лиге, покинет УПЛ, а кто будет играть в переходных матчах.

Вторник, 21 мая

17:00 "Черноморец" – "Карпаты" – 3:1

Голы: Вильхамссон (9), Павлов (79), Рыжук (83) - Мякушко (73, пен)

Букмекеры: 2.80 – 3.25 – 2.30

17:00 "Десна" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Петрович (31)

Букмекеры:2.50 – 2.95 – 2.75

19:30 "Арсенал" – "Олимпик" – 1:1

Голы: Танковский (31) - Матар Дийе (25)

Букмекеры:2.40 – 3.20 – 2.70

Среда, 22 мая

17:00 "Мариуполь" – "Александрия" – 1:1

Голы: Пихаленок (29) – Запорожан (45, с пенальти)

Букмекеры:2.30 – 3.00 – 3.00

17:00 "Львов" – "Заря" – 0:0

Букмекеры: 3.50 – 3.10 – 2.05

19:30 "Шахтер" – "Динамо" – 1:1

Голы: Тете (50) – Цыганков (36, пен)

Букмекеры:1.70 – 3.50 – 4.40

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 30 24 5 1 66-11 77 2 ДИНАМО 30 20 6 4 50-17 66 3 АЛЕКСАНДРИЯ 30 14 7 9 38-29 49 4 ЗАРЯ 30 10 10 10 35-30 40 5 МАРИУПОЛЬ 30 11 7 12 33-42 40 6 ЛЬВОВ 30 8 10 12 24-35 34

Вторая шестерка: