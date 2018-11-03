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"Шахтер" – "Динамо": Фонсека наконец-то обыграл Хацкевича в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11854/42_main.1541265092.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11854/42_tn.1541265092.jpg Новости Горняки оформили волевую победу в компенсированное время и оторвались от киевлян в таблице
Жуниор Мораес забил гол и отдал результативный пас в матче с &quot;Динамо&quot;. Фото shakhtar.com
Жуниор Мораес забил гол и отдал результативный пас в матче с "Динамо". Фото shakhtar.com

"Шахтер" – "Динамо": Фонсека наконец-то обыграл Хацкевича в чемпионате Украины

Горняки оформили волевую победу в компенсированное время и оторвались от киевлян в таблице

Мощная концовка получилась у центрального матча второго круга первого этапа чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо"! Уже в компенсированное время арбитру пришлось показать красную карточку защитнику киевлян Кендзере, едва не началась драка стенка на стенку, но вышедший на замену Коваленко успел поставить жирную точку – 2:1. Удар получился – пальчики оближешь.

"Шахтер" начал поединок уверенно, контролировал мяч, но первый тайм проиграл. Киевляне, которые в основном атаковали левым краем, оттуда родили угрозу, которую в гол воплотил Шапаренко. Молодой уроженец Донецкой области забил во втором кряду матче "Динамо".

После перерыва киевляне заиграли более агрессивно, но при этом пропустили быстрый гол. Вышедший на замену в перерыве Тайсон обыграл Бойко и выкатил Мораесу мяч под удар – 1:1.

Казалось, что игра так и завершится, но еще один джокер – Коваленко – решил иначе. И принес "Шахтеру" первую победу над "Динамо" в чемпионате Украины с апреля 2017 года. Тогда киевлянами руководил еще Сергей Ребров. Это первое поражение Александра Хацкевича "Шахтеру" в УПЛ.

"Шахтер" – "Динамо" – 2:1

Голы: Мораес (54), Коваленко (90+5) – Шапаренко (44).

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили – Степаненко, Майкон, Патрик (Коваленко, 78) – Болбат, Дентиньо (Тайсон, 46) – Мораес.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Шепелев (Че Че, 78), Буяльский (Гармаш, 84), Шапаренко (Морозюк, 90+4) – Цыганков, Сидклей – Вербич.

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче были главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский.

Перед поединком основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

Также за день до игры состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес
 
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