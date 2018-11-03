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Сегодня, 16:19  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" – "Динамо": горняки без Марлоса, Фернандо и Кайоде, киевляне без Кадара https://www.segodnya.ua/img/article/11854/19_main.1541255160.png https://www.segodnya.ua/img/article/11854/19_tn.1541255160.png Новости Стали известны составы, которые выбрали на матч тренеры Паулу Фонсека и Александр Хацкевич
Фото fcdynamo.kiev.ua
Фото fcdynamo.kiev.ua

"Шахтер" – "Динамо": горняки без Марлоса, Фернандо и Кайоде, киевляне без Кадара

Стали известны составы, которые выбрали на матч тренеры Паулу Фонсека и Александр Хацкевич

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Динамо" в сегодняшнем грандиозном поединке двух украинских грандов в Харькове в 14-м туре Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00, прямая трансляция – на "Футбол-2", у нас можно отслеживать текстовую онлайн трансляцию. Напомним, что "Шахтер" опережает киевлян на пять очков, в случае победы горняков лидер оторвется уже на восемь.

Впрочем, у "Шахтера" отсутствуют в заявке Марлос, Фернандо и Кайоде. Первые двое травмированы, третий дисквалифицирован. У "Динамо" тоже нет дисквалифицированного игрока – Кадара.

В запасе у горняков – восстановившийся после травмы Тайсон. У киевлян не попали в стартовую обойму ветераны Сидорчук и Гармаш, плюс Морозюк. А 19-летний Миколенко заменит Кадара в центре обороны.

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон, Патрик – Болбат, Дентиньо – Мораес.

Запас: Шевченко, Матвиенко, Хочолава, Нем, Коваленко, Тайсон, Тотовицкий.

"Динамо": Бойко – Кенджера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Шепелев, Буяльский, Шапаренко – Цыганков, Сидклей – Вербич.

Запас: Бущан, Сидорчук, Че Че, Морозюк, Гармаш, Шабанов, Супряга.

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче будут главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский.

Перед поединком основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

Также за день до игры состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Кубка Украины, по итогам которой определилась главная пара этой стадии розыгрыша – "Шахтер" сыграет с "Динамо", причем выступит в роли принимающей стороны. Это пятая встреча двух грандов украинского футбола в кубковом розыгрыше до финального поединка.

Кстати, часть денег, полученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо", будет направлена на покупку оборудования для Харьковской областной детской больницы №1: с каждого билета 5 гривен пойдет на лечение детей.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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