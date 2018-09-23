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"Шахтер" громит "Черноморец" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11733/20_main.1537718591.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11733/20_tn.1537718591.jpg Новости "Горняки" забили три гола во втором тайме поединка в Харькове
"Шахтер" громит "Черноморец" в чемпионате Украины

"Шахтер" громит "Черноморец" в чемпионате Украины

"Горняки" забили три гола во втором тайме поединка в Харькове

"Шахтер" обыграл "Черноморец" в матче девятого тура чемпионата Украины. Поединок прошел в воскресенье в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. На 57-й минуте свой восьмой гол в нынешнем сезоне забил Мораес, через шесть минут защитник гостей Иван Трубочкин срезал мяч в свои ворота, а точку в матче поставил Тайсон ударом головой.

Отметим, что "Шахтер" – самая результативная команда чемпионата Украины. В девяти стартовых поединках ЧУ "горняки" забили 23 гола, второе место по этому показателю занимает "Олимпик" (12 мячей).

Свой следующий матч "Шахтер" проведет 28 сентября на выезде против "Карпат". В свою очередь, "Черноморец" 30 сентября примет "Мариуполь".

"Шахтер" – "Черноморец" – 3:0 (0:0)
Голы: Мораес (57), Иван Трубочкин (63, автогол), Тайсон (82)
Желтые карточки: Мораес (9), Майкон (16) – Рыжук (6), Бабенко (72)

Напомним, что накануне девятого тура ЧУ "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 2:2. В Харькове "горнякам" дважды пришлось отыгрываться.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Черноморец Одесса
 
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