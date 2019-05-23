"Шахтер" и "Динамо" расписали мировую в "красном" матче Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ce/59b/0af/5ce59b0af3c70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ce/59b/0af/5ce59b0af3c70.jpg 2019-05-22T21:55:00+03:00 Новости Украинские гранды сыграли вничью - 1:1, потеряв по ходу матча по игроку

Сегодня в Харькове завершился главный матч 30 тура украинской Премьер-лиги. При двух удалениях и куче желтых карточек "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью – 1:1.

Днем накануне матча стало известно, что Жуниор Мораес "Шахтеру" не помощник. Причем, не только в игре с динамовцами. Натурализованный бразилец "горняков" выбыл из строя на месяц, у него перелом двух ребер, и теперь Мораес, помимо прочего, не сыграет и за сборную Украины в июньских поединках отбора на Евро-2020 с Сербией и Люксембургом.



Помимо Жуниора вне заявки "Шахтера" также оказались травмированный в поединке с "Зарей" Исмаили и едва-едва восстановившийся после травмы Степаненко, хотя оба (как и Мораес) прилетели в Харьков – на награждение. А Тайсон и Коваленко остались в запасе. В результате передняя линия "горняков" имела очень необычный вид: Тете и Фернандо на флангах, Соломон под нападающим и Кайоде на острие. А вот состав "Динамо" по сравнению с предыдущим туром претерпел единственное изменение: как мы и предполагали, Александр Хацкевич рискнул выпустить Беседина вместо дисквалифицированного Русина. Собственно, об этом стало понятно еще накануне, когда Артем не попал в заявку молодежки "Динамо" (U-21) в поединке со сверстниками "Шахтера" — берегли на матч основы.

Паулу Фонсека с первых минут матча принялся расхаживать вдоль границы технической зоны. Александр Хацкевич до перерыва выходил к бровке лишь моментами. А на скамейку возвращался после того, как демонстративно выражал несогласие с тем или иным решением арбитра – саркастично улыбаясь, качая головой и пожимая плечами. В отличие от своего визави коуч "горняков" старался наблюдать за происходящим на поле с олимпийским спокойствием. Лишь раз португалец не сдержал эмоций – когда на исходе получаса игры в нескольких метрах от него Шепелев прямой ногой въехал в Алана Патрика. Впрочем, в этом эпизоде вскипел не только Фонсека: команды едва не пошли стенка на стенку, даже некоторые запасные игроки попытались подключиться. К счастью, рефери матча Ярославу Козаку удалось быстро погасить конфликт.



А спустя несколько минут после этого киевляне повели в счете. Заблокировав удар Фернандо (пытавшийся подхватить отскок Соломон, поскользнулся и упал), динамовцы организовали быструю контратаку, солировал в которой Цыганков. Завершилось все тем, что Рыжика уже в штрафной "горняков" нагнал все тот же Фернандо, и выбил мяч вместе с ногой – "горчичник" в комплекте с пенальти. Его реализовал сам пострадавший – 0:1.

Динамовские ультрас зажгли файеры, а на поле "зажегся" Шабанов, успевший за последние пять минут до антракта схлопотать две желтых карточки, и отправился отдыхать чуть раньше партнеров. Сопровождаемый очередной саркастической улыбкой Хацкевича.

Хозяевам хватило всего 5 минут во втором тайме, чтобы реализовать большинство: Кайоде классной передачей вывел Тете один на один, и тот хладнокровно переиграл Бойко – 1:1.

Автор дубля в финале Кубка открыл счет забитым мячам и в УПЛ. На эмоциях бразилец следующим своим ударом едва не травмировал киевского голкипера: Бойко повредил левое плечо, фиксируя мяч. На бровке уже начал разминаться Бущан, но обошлось без замены. Хотя до конца матча Бойко пару раз, когда игра шла на другой половине поля, подбегал к бровке, врачи "Динамо" брызгали на больное место заморозкой.



А составы тем временем уровнялись: вторая желтая у Хочолавы за блокировку мяча рукой. В разряженном пространстве игра пошла веселее – атака на атаку. Классный шанс изменить счет был у Кайоде, выбегавшего один на один, но на этот раз Бойко не позволил себя переиграть. А в самой концовке соперники выдали целый букет супермоментов, где "ягодкой" стал удар Тете в штангу с нескольких метров: вся скамейка "Шахтера" в это мгновение вскочила на ноги, уже видя мяч в сетке, но тут же дружно схватились за головы. В итоге более, чем боевая ничья – 1:1. А Фонсека с Хацкевичем после матча обнялись и перекинулись несколькими фразами.