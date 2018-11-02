  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 13:14  Версия для печати  Отправить другу
×
"Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11851/35_main.1541157295.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11851/35_tn.1541157295.jpg Новости Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша национального кубка сезона 2018/2019 годов
"Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Украины

"Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Украины

Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша национального кубка сезона 2018/2019 годов

В пятницу, 2 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Украины. На этой стадии выступят шесть представителей Премьер-лиги и две команды из первой лиги – "Ингулец" и "Днепр-1". Базовой датой проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины является 3 апреля 2019 года. Напомним, что финал турнира состоится в Запорожье на "Славутич Арене" 15 мая.

В последний раз "Шахтер" и "Динамо" встречались не в финале Кубка Украины в сезоне 2020/2013 годов, когда "горняки" разгромили киевлян в 1/16 на "Донбасс Арене" со счетом 4:1.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

"Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)

"Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)

"Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)

"Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск)

33_05

Напомним, главной сенсацией предыдущего раунда стал вылет "Мариуполя". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

А "Шахтер" обыграл "Олимпик" в дерби Донбасса. "Горнякам" пришлось отыгрываться, но сделали это подопечные Фонсеки быстро. "Олимпик" сумел сравнять счет и сразу же пропустил решающий мяч.

Единственный матч с серией пенальти состоялся в Чернигове, где местная "Десна" не удержала победу над "Зарей", а затем уступила в послематчевой "лотерее".

Читайте также:
В составе "Шахтера" впервые сыграл футболист 2001 года рождения
Обзор 1/8 Кубка Украины: боевое дерби Донбасса и несостоявшаяся сенсация в матче с "Динамо"
Все решилось в серии пенальти: обзор матча "Десна" - "Заря"
1/8 финала Кубка Украины: расписание, результаты и трансляции
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, жеребьевка, Кубок Украины
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"