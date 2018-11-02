"Шахтер" и "Динамо" сыграют между собой в 1/4 финала Кубка Украины

Определились все четвертьфинальные пары розыгрыша национального кубка сезона 2018/2019 годов

В пятницу, 2 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Украины. На этой стадии выступят шесть представителей Премьер-лиги и две команды из первой лиги – "Ингулец" и "Днепр-1". Базовой датой проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины является 3 апреля 2019 года. Напомним, что финал турнира состоится в Запорожье на "Славутич Арене" 15 мая.

В последний раз "Шахтер" и "Динамо" встречались не в финале Кубка Украины в сезоне 2020/2013 годов, когда "горняки" разгромили киевлян в 1/16 на "Донбасс Арене" со счетом 4:1.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

"Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)

"Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)

"Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)

"Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск)

Напомним, главной сенсацией предыдущего раунда стал вылет "Мариуполя". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

А "Шахтер" обыграл "Олимпик" в дерби Донбасса. "Горнякам" пришлось отыгрываться, но сделали это подопечные Фонсеки быстро. "Олимпик" сумел сравнять счет и сразу же пропустил решающий мяч.

Единственный матч с серией пенальти состоялся в Чернигове, где местная "Десна" не удержала победу над "Зарей", а затем уступила в послематчевой "лотерее".