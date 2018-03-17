"Шахтер" – "Мариуполь": Танковский сможет сыграть против своего бывшего клуба, Фомин – нет

В Харьков отправилось 20 футболистов донецкого клуба

Донецкий "Шахтер" в 24-м туре украинской Премьер-лиги примет "Мариуполь". Вечером 17 марта "горняки" прибыли в Харьков. В заявку на игру Паулу Фонсека внес 20 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Додо, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Вячеслав Танковский, Фред, Виктор Коваленко, Марлос, Александр Зубков, Алан Патрик, Дентиньо, Тайсон, Иван Петряк;

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Отметим, что в заявку "горняков" попал Вячеслав Танковский, который первую половину сезона провел как раз в "Мариуполе". А вот форвард Руслан Фомин против своего бывшего клуба сыграть не сможет. Также остается вне игры новичок команды Оларенважу Кайоде, который был представлен в пятницу.

Напомним, матч "Шахтер" – "Мариуполь" состоится 18 марта в 17:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.

Накануне матча "Шахтер" организовал семинар с голландским тренером для волонтеров проекта "Давай, играй". Трехчасовой семинар посетили тренеры-администраторы из Краматорска, Львова, Северодонецка и Доброполья.

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