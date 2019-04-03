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Сегодня, 19:04
"Шахтер" минимально обыграл "Александрию" в УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d9/770/5ca4d9770f94d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d9/770/5ca4d9770f94d.jpg Новости Победный гол в матче с пенальти забил Жуниор Мораес
Мораес реализовал пенальти
Мораес реализовал пенальти

"Шахтер" минимально обыграл "Александрию" в УПЛ

Победный гол в матче с пенальти забил Жуниор Мораес

Сегодня прошел поединок 23 тура чемпионата Украины по футболу. "Александрия", которая борется за первые в истории медали УПЛ, принимала лидирующий "Шахтер". 

Гостям удалось быстро открыть счет. После фола Цурикова в собственной штрафной, новоиспеченный форвард сборной Украины Жуниор Мораес реализовал пенальти. Хозяева попытались быстро отыграться. Сначала Ситало опасно пробивал головой, но не попал в створ ворот. А потом Цуриков потряс перекладину "горняков". В концовке тайма уже Болбат из выгодной позиции едва не удвоил преимущество "Шахтера".

После перерыва команды обменивались острыми уколами, однако больше голов зрители так и не увидели. Не простая победа лидера Премьер-лиги в гостях.

"Александрия" – "Шахтер" – 0:1
Гол: Мораес (12, пен.)

Как сообщалось ранее, "Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" 7 апреляНа утро вторника, 2 апреля, на матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове было продано 17 тысяч билетов. Напомним, стадион "Металлист" может принять 40 тысяч зрителей.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Александрия
 
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