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"Шахтер" отыгрался на "Ворскле" за поражение от "МанСити" https://www.segodnya.ua/img/article/11878/19_main.1541964825.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11878/19_tn.1541964825.jpg Новости "Горняки" всухую обыграли еще одного представителя еврокубков от Украины
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" отыгрался на "Ворскле" за поражение от "МанСити"

"Горняки" всухую обыграли еще одного представителя еврокубков от Украины

Донецкий "Шахтер" на выезде обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче 15-го тура чемпионата Украины и восстановил восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице Премьер-лиги. Победу команде Паулу Фонсеки принесли голы Веллингтона Нема и Майкона еще до перерыва.

Во втором тайме Жуниор Мораес имел возможность довести счет до разгромного, но не сумел реализовать пенальти – его удар в угол парировал Богдан Шуст.

"Ворскла" – "Шахтер" – 0:2
Голы: Веллингтон Нем (19), Майкон (41)

"Ворскла": Шуст, Чижов, Даллку, Артур, Пердута, Скляр, Габелок, Шарпар (Мысык, 87), Сапай (Сергийчук, 74), Ребенок (Сакив, 46), Коломоец

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Патрик, Майкон, Тайсон (Дентиньо, 92), Веллингтон Нем (Болбат, 80), Коваленко, Жуниор Мораес (Кайоде, 88)

Предупреждения: Скляр (66) – Майкон (68)

В прошлую среду "Шахтер" крупно проиграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и явно попытается возместить злость на сегодняшнем сопернике.

Тот матч, кстати, ознаменовался грандиозным судейским скандалом. Главный рефери Виктор Кашшаи из Венгрии назначил пенальти, увидев нарушение правил там, где его и близко не было. Это после матча признал и Рахим Стерлинг, "дорисовавший" фол. После этого инцидента УЕФА может ввести VAR уже в текущем сезоне.

"Ворскла", к слову, также потерпела поражение на прошлой неделе от "Карабаха" в Лиге Европы, пропустив гол с пенальти, который сами же себе и привезли.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Ворскла Полтава
 
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