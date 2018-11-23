"Шахтер" перед Лигой чемпионов потерял очки в матче со "Львовом"

Гости весь матч провели у своих ворот и не позволили чемипону забить хотя бы гол

Донецкий "Шахтер" в стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины в Харькове не сумел обыграть "Львов". "Горняки" весь матч провели в атаках, но забить в ворота Бандуры подопечным Паулу Фонсеки не удалось. "Шахтеру" снова пришлось обходиться без Марлоса, зато вернулся на поле Ярослав Ракицкий, попускавший матчи национальной сборной.

Напомним, что несколько туров назад "Львов" сенсационно обыграл Динамо в Киеве. Новичок Премьер-лиги становится настоящей грозой грандов.

"Шахтер" – "Львов" – 0:0

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко, Тайсон, Алан Патрик (Кайоде, 87), Болбат (Дентиньо, 81), Майкон, Веллингтон Нем (Коваленко, 70), Мораес.

"Львов": Бандура, Западня, Приймак (Мартан, 68), Борзенко, Тейлор (Голиков, 90), Воронин, Рафаэл Сабино, Парамонов, Жонатан, Адамюк, Бруно Дуарте (Жулио Сезар, 90).

Предупреждения: Парамонов (7), Жонатан (15), Ракицкий (44), Приймак (46), Рафаэл Сабино (69), Бандура (73).

В ближайший вторник "Шахтер" проведет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма". А в заключительном туре "горняки" дома примут французский "Лион". Билеты на матч "Шахтер" – "Лион" в Харькове поступили в свободную продажу.