"Шахтер" против сухих амбиций "Александрии": анонс матча УПЛ Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/396/49e/5c739649e8530.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/396/49e/5c739649e8530.jpg 2019-02-25T09:16:42+02:00 Новости "Горняки" постараются реабилитироваться за вылет с еврокубков

Сегодня в Харькове - матч первой и третьей команд чемпионата Украины: "Шахтер" принимает "Александрию". Подопечные Владимира Шарана прибыли на игру прямиком с турецкого сбора, без заезда домой. В поединке с чемпионом "желто-черные" не смогут рассчитывать на травмированных Грицука и Шастала (хотя последний, вместе с "горняком" Марлосом и украшает афишу матча). Также не поможет гостям и форвард-новичок Кулач - по условиям арендного соглашения с "горняками". В свою очередь, экс-александриец Валерий Бондаренко не сможет дебютировать за дончан, но по другой причине - из-за перебора желтых карточек, полученных еще в предыдущем клубе.



Для "Шахтера" очки сегодня - на вес золота, для "Александрии" - на вес серебра. ­Команда Шарана всего в двух очках от идущего вторым "Динамо". И как сказал тренер "Александрии": больше его волнует не результат, а настроение его игроков после матча с "Шахтером" - мол, ему на весну нужны уверенные в себе ребята.



У подопечных Паулу Фонсеки на эту игру есть и дополнительная мотивация. С одной стороны, стремление хотя бы частично реабилитироваться перед своими болельщиками после вылета из Лиги Европы. С другой - желание взять реванш у "желто-черных" за неожиданное поражение на "Металлисте" в минувшем сезоне (1:2). Хотя в целом статистика личных встреч тотально за "горняками": 13 побед, 1 ничья, 1 поражение.



Кстати, в трех последних перед зимней паузой выездных поединках УПЛ "Александрия" сохранила свои ворота нетронутыми. И в трех последних февральских спаррингах тоже не пропускала.

Напомним, что на прошлой неделе "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" и покинул еврокубки.