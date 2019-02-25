  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 09:16
"Шахтер" против сухих амбиций "Александрии": анонс матча УПЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/396/49e/5c739649e8530.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/396/49e/5c739649e8530.jpg Новости "Горняки" постараются реабилитироваться за вылет с еврокубков
Лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес
Лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес

"Шахтер" против сухих амбиций "Александрии": анонс матча УПЛ

"Горняки" постараются реабилитироваться за вылет с еврокубков

Сегодня в Харькове - матч первой и третьей команд чемпионата Украины: "Шахтер" принимает "Александрию". Подопечные Владимира Шарана прибыли на игру прямиком с турецкого сбора, без заезда домой. В поединке с чемпионом "желто-черные" не смогут рассчитывать на травмированных Грицука и Шастала (хотя последний, вместе с "горняком" Марлосом и украшает афишу матча). Также не поможет гостям и форвард-новичок Кулач - по условиям арендного соглашения с "горняками". В свою очередь, экс-александриец Валерий Бондаренко не сможет дебютировать за дончан, но по другой причине - из-за перебора желтых карточек, полученных еще в предыдущем клубе.

Для "Шахтера" очки сегодня - на вес золота, для "Александрии" - на вес серебра. ­Команда Шарана всего в двух очках от идущего вторым "Динамо". И как сказал тренер "Александрии": больше его волнует не результат, а настроение его игроков после матча с "Шахтером" - мол, ему на весну нужны уверенные в себе ребята.
 
У подопечных Паулу Фонсеки на эту игру есть и дополнительная мотивация. С одной стороны, стремление хотя бы частично реабилитироваться перед своими болельщиками после вылета из Лиги Европы. С другой - желание взять реванш у "желто-черных" за неожиданное поражение на "Металлисте" в минувшем сезоне (1:2).  Хотя в целом статистика личных встреч тотально за "горняками": 13 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Кстати, в трех последних перед зимней паузой выездных поединках УПЛ "Александрия" сохранила свои ворота нетронутыми. И в трех последних февральских спаррингах тоже не пропускала.

Напомним, что на прошлой неделе "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" и покинул еврокубки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
АВТОР: Кинзерский Эдуард
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Александрия
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"