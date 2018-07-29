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"Шахтер" разгромил "канониров" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11584/75_main.1532888790.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/75_tn.1532888790.jpg Новости Три гола в ворота "Арсенала" забили бразильцы
&quot;Горняки&quot; разгромно побеждают. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
"Горняки" разгромно побеждают. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" разгромил "канониров" в чемпионате Украины

Три гола в ворота "Арсенала" забили бразильцы

Сегодня в Харькове состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Действующий чемпион страны донецкий "Шахтер" принимал дебютанта Премьер-лиги киевский "Арсенал". Уже до перерыва вопрос о победителе был снят, когда в ворота гостей влетело три "сухих" мяча.

"Горнякам" удался быстрый гол. Мораес удачно подставил ногу после удара Тайсона. Во втором взятии ворот также поучаствовал Тайсон, а завершил атаку Фернандо. Ну а потом Тайсон уже и сам отличился, точно пробив метров с 18.

Второй тайм также прошел в атаках "Шахтера", однако "канонирам" удалось больше не пропустить в этой встрече.

"Шахтер" – "Арсенал" – 3:0
Голы: Мораес (10), Фернандо (32), Тайсон (37)

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня потерпел поражение бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла". В Киеве полтавчане минимально уступили "Олимпику".

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Арсенал Киев
 
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