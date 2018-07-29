"Шахтер" разгромил "канониров" в чемпионате Украины

Три гола в ворота "Арсенала" забили бразильцы

Сегодня в Харькове состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Действующий чемпион страны донецкий "Шахтер" принимал дебютанта Премьер-лиги киевский "Арсенал". Уже до перерыва вопрос о победителе был снят, когда в ворота гостей влетело три "сухих" мяча.

"Горнякам" удался быстрый гол. Мораес удачно подставил ногу после удара Тайсона. Во втором взятии ворот также поучаствовал Тайсон, а завершил атаку Фернандо. Ну а потом Тайсон уже и сам отличился, точно пробив метров с 18.

Второй тайм также прошел в атаках "Шахтера", однако "канонирам" удалось больше не пропустить в этой встрече.

"Шахтер" – "Арсенал" – 3:0

Голы: Мораес (10), Фернандо (32), Тайсон (37)

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня потерпел поражение бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла". В Киеве полтавчане минимально уступили "Олимпику".