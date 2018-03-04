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"Шахтер" разгромил во Львове "Карпаты" https://www.segodnya.ua/img/article/11196/8_main.1520192909.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11196/8_tn.1520192909.jpg Новости "Горняки" отправили в ворота соперников три мяча
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" разгромил во Львове "Карпаты"

"Горняки" отправили в ворота соперников три мяча

В 22 туре чемпионата Украины во Львове "Карпаты" принимали донецкий "Шахтер". Если в первом тайме хозяевам еще удавалось отбиваться, но после перерыва они посыпались.

На 56-й минуте "горняки" размочили владения Пидкивкы. Марлос обыгрался с Феррейрой и пробил, голкипер львовян среагировал на удар, но на добивание успел Бернард.

Удволил преимущество гостей точный удар Патрика в левый угол. А точку в матче поставил Исмаили, после заброса Марлоса.

"Карпаты" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Бернард (56), Патрик (70), Исмаили (82)

"Карпаты": Пидкивка, Гуцуляк, Мирошниченко, Сандохадзе, Федецкий, Ди Франко (Чачуа, 63), Вербный, Карраскаль, Швед, Мякушко (Ременюк, 69), Акулинин (Армело, 72).

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ордец, Матвиенко, Бутко, Степаненко, Патрик, Бернард (Зубков, 83), Коваленко (Дентиньо, 55), Марлос, Феррейра (85).

Напомним, что сегодня в Киеве "Динамо" добыло волевую победу над луганской "Зарей". Киевляне дважды уступали в счете, однако сумели вырвать победу в компенсированное время.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Карпаты Львов

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