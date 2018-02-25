"Шахтер" разгромил "Зирку" и оторвался от "Динамо"

"Горняки" пять раз поразили ворота соперника за первый тайм

Донецкий "Шахтер" разгромил кропивницкую "Зирку" в матче 21-го тура чемпионата Украины.

По дублю оформили Факундо Феррейра и Марлос, еще один гол на счету Виктора Коваленко. Интересно, что все мячи были забиты еще до перерыва.

"Шахтер" – "Зирка" – 5:0

Голы: Коваленко (18), Марлос (22, 43), Феррейра (45, 14)

"Шахтер": Пятов, Ордец, Хочолава (Матвиенко, 68), Бутко, Исмаили, Тайсон (Дентиньо, 76), Фред (Петряк, 83), Марлос, Алан Патрик, Коваленко, Феррейра.

"Зирка": Паст, Цюпа, Маткобожик, Веремеев (Братков, 27), Драченко, Гедж, Билоног, Дришлюк, Чичиков (Прядун, 66), Петров (Загальский, 46), Рассадкин.

Предупреждения: Маткобожик (32), Петров (35), Загальский (56), Цюпа (60), Хочолава (63), Тайсон (71), Дришлюк (73), Фред (76), Марлос (90).

Благодаря этой победе "Шахтер" оторвался в турнирной таблице от ближайшего преследователя на шесть очков – ранее киевское "Динамо" с двумя удалениями проиграло "Вересу" (3:1).

Также сегодня "Заря" разгромила "Ворсклу" (3:0) и приблизилась к третьему месту в чемпионате Украины.