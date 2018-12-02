"Шахтер" на 93-й минуте ушел от поражения в матче чемпионата Украины

Команда экс-защитника горняков Вячеслава Шевчука дала бой горнякам

Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Олимпик" в Харькове едва не грянула сенсация. "Олимпик" до этого не мог похвастать победой над "Шахтером": в 12-ти предыдущих матчах чемпионата и Кубка Украины скромный донецкий клуб лишь трижды играл вничью с горняками. Все три раза – со счетом 1:1. Одна была в октябре 2016-го, две – весной 2017-го, тренером команды тогда был Роман Санжар.

Вячеслав Шевчук, отыгравший большую часть своей карьеры в "Шахтере", с бывшим клубом в роли главного тренера встречался второй раз. Первый состоялся месяц назад – в Кубке Украины, "Олимпик" тогда проиграл – 2:3.

На этот раз тоже показалось, что проблем у чемпиона Украины не будет – после того, как уже на 7-й минуте Мораес после трехходовки с участием Болбата и Тайсона откликнулся на хитрый пас и в касание переправил мяч в сетку ворот Махновского – 1:0.

Однако "Олимпик" не потерял голову, играл рассудительно и не позволил "Шахтеру" развить преимущество. А на 7-й минуте второго тайма уже команда Шевчука забила свой гол. Балашов навесил со штрафного, на подборе к мячу успел Пасич, удар которого голевым стал благодаря рикошету о Степаненко – 1:1.

Совсем интересно стало на 66-й минуте. Балашов со штрафного, который сам же и заработал, пробил поверх стенки, Пятов достал мяч, но выбить из ворот его не смог – 1:2.

Окончательно добить "Шахтер" на 74-й минуте мог его же воспитанник Кольцов, но в контратаке 4 в 2, убрав на замахе Матвиенко, не попал в дальний угол.

Горняки штурмовали ворота Махновского и в итоге добились своего – уже на 93-й минуте. Данченко навесил, Патрик головой, судя по всему, пробивал, но получилась скидка на дальнюю стойку, где караулил неприкрытый никем Мораес – 2:2.

Гости апеллировали к ассистенту арбитра – мол, был офсайд, но итогом всех препирательств стало удаление крепко матерившегося Шевчука из технической зоны. А потом едва не вспыхнула драка – из-за грубого удара Тайсона по ногам Гая (сзади наотмашь), но арбитр Копиевский успокоил команды, раздав порцию горчичников. Финальный свисток прозвучал на 99-й минуте, хотя компенсировано было пять.

"Шахтер" – "Олимпик" – 2:2

Голы: Мораес (7, 90+3) – Е.Пасич (52), Балашов (66)

"Шахтер": Пятов – Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 26), Исмаили – Майкон, Степаненко (Патрик, 70) – Нем, Тайсон, Болбат (Коваленко, 66) – Мораес.

"Олимпик": Махновский – Ксенз, Цымбалюк, Гришко, Снурницын, Е.Пасич – Кольцов (Кравченко, 90+4), Гай, Политыло, Балашов – Дегтярев (Тейшейра, 90+2).

С таким же счетом сегодня закончился еще один матч 17-го тура чемпионата Украины "Львов" – "Мариуполь".