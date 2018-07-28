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"Шахтер" сыграет с "Арсенал-Киев" без трех ключевых игроков https://www.segodnya.ua/img/article/11583/50_main.1532800754.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11583/50_tn.1532800754.jpg Новости Чемпион Украины прибыл в Харьков, где завтра проведет первый домашний матч в сезоне
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" сыграет с "Арсенал-Киев" без трех ключевых игроков

Чемпион Украины прибыл в Харьков, где завтра проведет первый домашний матч в сезоне

Вечером 28 июля донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где завтра в рамках второго тура украинской Премьер-лиги встретятся с "Арсеналом-Киевом". На игру с новичком элитного дивизиона Паулу Фонсека взял 19 футболистов. Отметим, что из-за травм не прилетели защитники Сергей Кривцов и Ярослав Ракицкий. Также отбывает дисквалификацию Исмаили.

Предварительная заявка выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, Данил Игнатенко;

Полузащитники: Александр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Маркиньос Сиприано, Фернандо, Сергей Болбат, Тайсон, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий;

Нападающий: Жуниор Мораес.

Ранее мы писали, что перед матчем "Шахтера" в Харькове можно будет сфотографироваться с чемпионском кубком. "Горняки" в прошлом сезоне завоевали золотые медали Премьер-лиги и Кубок страны.

Напомним, что 25 июля "Шахтер" победой над "Десной" стартовал в чемпионате Украины по футболу-2018/19. Столичный клуб дебютировал в Премьер-лиге поражение от другого новичка ФК "Львов" (0:2).

Мы уже писали, что "Шахтер" начал продажу пакетов на Лигу чемпионов в Харькове. Билеты на три поединка группового этапа можно купить от 300 гривен. Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19.

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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Арсенал Киев
 
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