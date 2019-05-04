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"Шахтер" уничтожил "Львов" в чемпионате Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cc/dda/988/5ccdda9888fa3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cc/dda/988/5ccdda9888fa3.jpg Новости В ворота "горожан" влетело от лидера пять сухих мячей
Вратарю "Львова" пришлось тяжело в этом матче
Вратарю "Львова" пришлось тяжело в этом матче

"Шахтер" уничтожил "Львов" в чемпионате Украины

В ворота "горожан" влетело от лидера пять сухих мячей

Сегодня матчем в Харькове завершился 27-й тур чемпионата Украины по футболу - "Шахтер" принимал "Львов". Поединок вышел богатым на голы и завершился уверенной победой действующего чемпиона. 

"Горняки" открыли счет довольно быстро и довольно курьезно. После рикошета Альваро отправил мяч в свои ворота. До перерыва "Шахтер" владел инициативой, атаковал, но больше забить не смог. Зато во втором тайме прорвало.

Сначала Нем вышел один на один и перебросил голкипера "Львова". За ним Болбат точно пробил в угол. Далее пришел черед Коваленко бить в другой угол. Ну и точку в матче поставил Алан Патрик, получивший пас в центре штрафной.

Символично, что это был 50-й матч "Шахтера" в Харькове и завершился он со счетом – 5:0.

"Шахтер" – "Львов" – 5:0
Голы: Альваро (17, авт.), Нем (51), Болбат (55), Коваленко (63), Алан Патрик (76)

После этой победы "Шахтер" набрал 70 очков и продолжает уверенно лидировать, увеличив отрыв от ближайшего преследователя. Ведь киевское "Динамо" дома потеряло очки, сыграв вничью с "Александрией".
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов
 
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