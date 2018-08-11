"Шахтер" уничтожил "Ворсклу", пропустив первым

"Горняки" за второй тайм забили сопернику четыре мяча

Донецкий "Шахтер" с разгромным счетом обыграл полтавскую "Ворсклу" в матче четвертого тура чемпионата Украины. Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист". Гости открыли счет в середине первого тайма благодаря Шарпару, который выиграл верховую борьбу после подачи углового.

После забитого мяча полтавчане полным составом отошли к своим воротам, отдав инициативу "Шахтеру", правда, до перерыва "горняки" никак не могли нащупать слабые стороны в защите "Ворсклы". Запомнился только удар в штангу в исполнении Мораеса.

А вот после перерыва на поле вышел совсем другой "Шахтер". Получив указания тренера в раздевалке, уже спустя пять минут Марлос счет сравнял, а затем поочередно Степаненко, Хочолава и Мораес довели счет до разгромного.

Только после этого "горняки" немного сбавили обороты, позволив немного поатаковать "Ворскле", но больше забить полтавчанам не удалось.

"Шахтер" – "Ворскла" – 4:1

Голы: Марлос (50), Степаненко (59), Хочолава (62), Мораес (74) – Шарпар (25)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Данченко, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Майкон, 75), Веллингтон Нем (Фернандо Педро, 69), Мораес (Тотовицкий, 82).

"Ворскла": Шуст, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Пердута, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67), Ребенок, Кравченко, Габелок, Кобахидзе, Николас Карека (Гиоргадзе, 79).

Предупреждения: Степаненко (10), Николас Карека (30), Габелок (53).

Четвертый тур чемпионата Украины начался в пятницу поединком "Олимпик" – "Львов" (1:1). Добавим, что киевские "Динамо" свой матч отчетного тура против "Мариуполя" проведет в сентябре, так как обе команды играют в еврокубках.