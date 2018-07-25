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Вчера, 20:53  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" в Чернигове обыграл дебютанта Премьер-лиги https://www.segodnya.ua/img/article/11575/78_main.1532541224.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11575/78_tn.1532541224.jpg Новости "Горняки" забили по голу в каждом из таймов
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" в Чернигове обыграл дебютанта Премьер-лиги

"Горняки" забили по голу в каждом из таймов

Сегодня в Чернигове прошел поединок первого тура чемпионата Украины по футболу. Дебютант Премьер-лиги черниговская "Десна" встречалась с действующим чемпионом страны донецким "Шахтером".

Интересно, что в воскресенье "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема, а настоятель храма принял предложение команды посетить матч с "Шахтером".

К сожалению для "Десны", это не помогло команде в матче с чемпионом. "Горняки" на классе увезли из Чернигова три очка. Счет на 31-й минуте открыл Жуниор Мораес, который получил мяч в штрафной и пробил в угол.

А после перерыва Марлос накрутил защитника и пропил низом мимо голкипера, Литовка не дотянулся до мяча.

У "Десны" в матче выделялся Денис Фаворов. Однажды он даже отличился, но рефери зафиксировал офсайд. А второй раз с убойной позиции не попал в створ ворот.

"Десна" – "Шахтер" – 0:2
Голы: Мораес (31), Марлос (55)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Десна Чернигов
 
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