"Шахтер" в Чернигове обыграл дебютанта Премьер-лиги

"Горняки" забили по голу в каждом из таймов

Сегодня в Чернигове прошел поединок первого тура чемпионата Украины по футболу. Дебютант Премьер-лиги черниговская "Десна" встречалась с действующим чемпионом страны донецким "Шахтером".

Интересно, что в воскресенье "Десна" в полном составе побывала в Свято-Троицком кафедральном соборе Чернигова, чтобы получить божью благодать перед битвой с чемпионом. Во время службы была освящена клубная эмблема, а настоятель храма принял предложение команды посетить матч с "Шахтером".

К сожалению для "Десны", это не помогло команде в матче с чемпионом. "Горняки" на классе увезли из Чернигова три очка. Счет на 31-й минуте открыл Жуниор Мораес, который получил мяч в штрафной и пробил в угол.

А после перерыва Марлос накрутил защитника и пропил низом мимо голкипера, Литовка не дотянулся до мяча.

У "Десны" в матче выделялся Денис Фаворов. Однажды он даже отличился, но рефери зафиксировал офсайд. А второй раз с убойной позиции не попал в створ ворот.

"Десна" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Мораес (31), Марлос (55)

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