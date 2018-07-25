"Шахтер" в Чернигове встретили караваем

|Вчера, 14:09
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"Горняки" прибыли на матч чемпионата Украины
Сегодня в первом туре чемпионата Украины по футболу в Чернигове дебютант УПЛ местная "Десна" сыграет против действующего чемпиона страны донецкого "Шахтера".
Утром 25 июля "оранжево-черные" на клубном автобусе отправились в путь. Дорога в областной центр заняла около двух часов. В Чернигове Паулу Фонсеку встретили караваем.
Наставник "горняков" не включил в предварительную заявку на игру Сергея Кривцова, получившего повреждение в поединке Суперкубка с "Динамо". Также из-за дисквалификации встречу пропустит Исмаили. Полный список футболистов, поехавших в Чернигов, выглядит так:
Кстати, "горняки" сегодня впервые опробуют новую выездную форму, презентованную накануне. Она выполнена в необычной для "Шахтера" серо-бежевой цветовой гамме.