"Шахтер" в Чернигове встретили караваем

"Горняки" прибыли на матч чемпионата Украины

Сегодня в первом туре чемпионата Украины по футболу в Чернигове дебютант УПЛ местная "Десна" сыграет против действующего чемпиона страны донецкого "Шахтера".

Утром 25 июля "оранжево-черные" на клубном автобусе отправились в путь. Дорога в областной центр заняла около двух часов. В Чернигове Паулу Фонсеку встретили караваем.

Наставник "горняков" не включил в предварительную заявку на игру Сергея Кривцова, получившего повреждение в поединке Суперкубка с "Динамо". Также из-за дисквалификации встречу пропустит Исмаили. Полный список футболистов, поехавших в Чернигов, выглядит так:

вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Андрей Пятов, Алексей Шевченко; защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко;

Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко; полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Майкон, Марлос, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Тайсон, Фернандо, Сергей Болбат, Дентиньо, Андрей Тотовицкий;

Алан Патрик, Тарас Степаненко, Майкон, Марлос, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Тайсон, Фернандо, Сергей Болбат, Дентиньо, Андрей Тотовицкий; нападающий: Жуниор Мораес.

Кстати, "горняки" сегодня впервые опробуют новую выездную форму, презентованную накануне. Она выполнена в необычной для "Шахтера" серо-бежевой цветовой гамме.