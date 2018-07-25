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Вчера, 14:09  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" в Чернигове встретили караваем https://www.segodnya.ua/img/article/11574/64_main.1532517705.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11574/64_tn.1532517705.jpg Новости "Горняки" прибыли на матч чемпионата Украины
Встреча в Чернигове. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Встреча в Чернигове. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" в Чернигове встретили караваем

"Горняки" прибыли на матч чемпионата Украины

Сегодня в первом туре чемпионата Украины по футболу в Чернигове дебютант УПЛ местная "Десна" сыграет против действующего чемпиона страны донецкого "Шахтера".

Утром 25 июля "оранжево-черные" на клубном автобусе отправились в путь. Дорога в областной центр заняла около двух часов. В Чернигове Паулу Фонсеку встретили караваем.

Наставник "горняков" не включил в предварительную заявку на игру Сергея Кривцова, получившего повреждение в поединке Суперкубка с "Динамо". Также из-за дисквалификации встречу пропустит Исмаили. Полный список футболистов, поехавших в Чернигов, выглядит так:

  • вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;
  • защитники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко;
  • полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Майкон, Марлос, Маркиньос Сиприано, Виктор Коваленко, Тайсон, Фернандо, Сергей Болбат, Дентиньо, Андрей Тотовицкий;
  • нападающий: Жуниор Мораес.

Кстати, "горняки" сегодня впервые опробуют новую выездную форму, презентованную накануне. Она выполнена в необычной для "Шахтера" серо-бежевой цветовой гамме.
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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Десна Чернигов
 
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