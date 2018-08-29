"Шахтер" в Харькове проведет открытую тренировку 31 августа

"Горняки" покажут болельщикам, как готовятся к игре с "Мариуполем"

В пятницу, 31 августа, донецкий "Шахтер" проведет открытую тренировку на ОСК "Металлист" в Харькове. Накануне игры с "Мариуполем" все болельщики получат уникальную возможность посетить вечернее занятие "горняков". Вход на стадион будет открыт с 17:00. Владельцы абонементов на текущий сезон смогут попасть в чашу через VIP-ресепшен (при себе обязательно иметь абонемент), для остальных фанов доступны сектора 1–4.

Тренировка начнется в 17:30, а сразу по ее окончании состоится автограф-сессия и совместное фотографирование владельцев абонементов и команды.

Ранее мы писали, что к матчу с "Мариуполем" донецкий клуб готовит для ребят развлекательную программу на ОСК "Металлист", которая станет ярким завершением летних каникул. При входе на стадион мальчики и девочки с билетами в секторы 20-29 получат талоны. Их можно обменять на бесплатные вафли, сладкую вату и мороженое.

Напомним, что Паулу Фонсека поедет в штаб-квартиру УЕФА, чтобы обсудить тенденции развития футбола. Наставник "Шахтера" приглашен на Форум элитных тренеров.