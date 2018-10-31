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"Шахтер" вырвал победу у "Олимпика" в Кубке Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11846/24_main.1541012986.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11846/24_tn.1541012986.jpg Новости Пять голов, два пенальти и удаление – итоги донецкого дерби в Харькове
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" вырвал победу у "Олимпика" в Кубке Украины

Пять голов, два пенальти и удаление – итоги донецкого дерби в Харькове

Донецкий "Шахтер" одержал победу над донецким "Олимпиком" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Матч состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился с результативным счетом 3:2 в пользу "горняков". Впрочем, по ходу матча действующему обладателю трофея пришлось отыгрываться после мяча Билонога. Хощяева поля достаточно быстро счет сравняли – отличился Мораес, а затем сразу же Тотовицкий вывел команду вперед.

"Олимпик" нашел в себе силы сравнять счет, но ничья продержалась всего две минуты – гол Данченко стал последним в матче.

"Шахтер" – "Олимпик" – 3:2
Голы: Мораес (63, пен), Тотовицкий (66), Данченко (83) – Билоног (55, пен), Гай (81)

"Шахтер": Шевченко, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Данченко, Алан Патрик (Майкон, 59), Фернандо (Дентиньо, 41), Веллингтон Нем, Коваленко, Тотовицкий, Мораес (Мудрик, 70).

 "Олимпик": Крынский, Немчанинов, Гришко, Цымбалюк, Ксенз (Зубейко), Гай, Кольцов, Политыло, Билоног (Балашов, 77), Е. Пасич, Шиндер (Тейшейра, 71).

Предупреждения: Гришко (30), Хочолава (44), Зубейко (59), Кольцов (79)

Удаление: Гришко (62)

Точно не порадовал своих болельщиков "Мариуполь". Клуб, представлявший Украину в еврокубках, безвольно уступил перволиговому "Ингульцу" – 3:1. Правда, стоит отметить, что с 20-й минуты мариупольцы играли в меньшинстве.

Ранее судьбу "Мариуполя" едва не повторило киевское "Динамо". "Бело-синие" гостили у клуба второй лиги "Минай" и проигрывали после первого тайма в один мяч. Однако после перерыва дубль Шапаренко и гол Гармаша принесли киевлянам волевую победу и, возможно, сохранили работу Александру Хацкевичу.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Шахтер Донецк, Кубок Украины, Олимпик Донецк
 
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