  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
5 Мая 2018, 21:27  Версия для печати  Отправить другу
×
"Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали https://www.segodnya.ua/img/article/11360/63_main.1525544876.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11360/63_tn.1525544876.jpg Новости Тайсон стал гером матча, отличившись за минуту до окончания основного времени
Тайсон - герой матча. Фото AFP
Тайсон - герой матча. Фото AFP

"Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали

Тайсон стал гером матча, отличившись за минуту до окончания основного времени

Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины. Победный гол был забит за минуту до финального свистка – его автором стал капитан "горняков" Тайсон, совершивший слаломный проход в окружении чужих защитников и пробивший мимо Лунина в дальний угол.

А счет в матче еще в первом тайме открыл Факундо Феррейра, реализовавший выход один на один после передачи Фреда.

"Заря" сравняла счет после удара от Лунева и рикошета от Юри. На повторе показалось, что мяч отскочил не от головы бразильца, а от руки, но главный арбитр встречи нарушения правил не зафиксировал.

"Шахтер" одержал победу и увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти балов. Напомним, вчера "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем" дома. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура портив "Динамо" не будет иметь турнирного значения.

"Шахтер" – "Заря" – 2:1
Голы: Феррейра (19), Тайсон (89) – Юри (63)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Исмаили, Фред, Степаненко, Петряк (Веллингтон Нем, 65), Тайсон, Коваленко (Дентиньо, 72), Феррейра.

"Заря": Лунин, Фаупала, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Гордиенко, Громов, Андриевский, Силас (Харатин, 46), Караваев, Чеберко (Литвин, 78), Юри, Лунев.

Предупреждения: Феррейра (33), Силас (34), Гордиенко (35), Чеберко (50), Юри (63).

Читайте также:
"Карпаты" сыграли вничью с "Черноморцем" в чемпионате Украины
"Верес" и "Ворскла" разделили очки в чемпионате Украины
Голы и моменты матча "Динамо" - "Мариуполь" - 1:1
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Заря Луганск
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"