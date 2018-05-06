"Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали

Тайсон стал гером матча, отличившись за минуту до окончания основного времени

Донецкий "Шахтер" одержал победу над луганской "Зарей" в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины. Победный гол был забит за минуту до финального свистка – его автором стал капитан "горняков" Тайсон, совершивший слаломный проход в окружении чужих защитников и пробивший мимо Лунина в дальний угол.

А счет в матче еще в первом тайме открыл Факундо Феррейра, реализовавший выход один на один после передачи Фреда.

"Заря" сравняла счет после удара от Лунева и рикошета от Юри. На повторе показалось, что мяч отскочил не от головы бразильца, а от руки, но главный арбитр встречи нарушения правил не зафиксировал.

"Шахтер" одержал победу и увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти балов. Напомним, вчера "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем" дома. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура портив "Динамо" не будет иметь турнирного значения.

"Шахтер" – "Заря" – 2:1

Голы: Феррейра (19), Тайсон (89) – Юри (63)

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Исмаили, Фред, Степаненко, Петряк (Веллингтон Нем, 65), Тайсон, Коваленко (Дентиньо, 72), Феррейра.

"Заря": Лунин, Фаупала, Эль-Буаззати (Кочергин, 61), Гордиенко, Громов, Андриевский, Силас (Харатин, 46), Караваев, Чеберко (Литвин, 78), Юри, Лунев.

Предупреждения: Феррейра (33), Силас (34), Гордиенко (35), Чеберко (50), Юри (63).