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Сегодня, 20:56  Версия для печати  Отправить другу
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"Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в специальных футболках https://www.segodnya.ua/img/article/11397/91_main.1526752773.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11397/91_tn.1526752773.jpg Новости На каждой из них указаны все 11 чемпионств донецкого клуба
Специальные футболки Шахтера
Специальные футболки Шахтера

"Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в специальных футболках

На каждой из них указаны все 11 чемпионств донецкого клуба

Игроки донецкого "Шахтера" вышли на матч с "Динамо" в специальных футболках. На каждой из них указаны все 11 чемпионств донецкого клуба с 2002 года.

Также на футболках была зашифрована ссылка. Хотите узнать, что там? Жмите здесь: http://bit.ly/Champ11ons

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" встречаются в рамках 32 тура чемпионата Украины. Смотреть онлайн трансляцию "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте.

Напомним, что по итогам 32 тура УПЛ Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

"Черноморец" в переходных матчах встретится со второй командой Первой лиги. "Зирке" предстоят стыковые встречи за сохранение прописки. Клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.
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Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футболки, Шахтер Донецк
 
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