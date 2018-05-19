"Шахтер" вышел на матч с "Динамо" в специальных футболках

На каждой из них указаны все 11 чемпионств донецкого клуба

Игроки донецкого "Шахтера" вышли на матч с "Динамо" в специальных футболках. На каждой из них указаны все 11 чемпионств донецкого клуба с 2002 года.

Также на футболках была зашифрована ссылка. Хотите узнать, что там? Жмите здесь: http://bit.ly/Champ11ons

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" встречаются в рамках 32 тура чемпионата Украины. Смотреть онлайн трансляцию "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте.

Напомним, что по итогам 32 тура УПЛ Премьер-лигу покинет каменская "Сталь", которая проиграла ключевой поединок львовским "Карпатам" – 0:3. "Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

"Черноморец" в переходных матчах встретится со второй командой Первой лиги. "Зирке" предстоят стыковые встречи за сохранение прописки. Клуб из Кропивницкого сыграет с бронзовым призером Первой лиги.