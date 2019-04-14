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Шедевр Калитвинцева: обзор матча "Арсенал" – "Ворскла" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/365/ade/5cb365ade63bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/365/ade/5cb365ade63bb.jpg Новости Киевский клуб обыграл бронзового призера прошлого сезона
Киевляне выиграли пятый матч в сезоне
Киевляне выиграли пятый матч в сезоне

Шедевр Калитвинцева: обзор матча "Арсенал" – "Ворскла"

Киевский клуб обыграл бронзового призера прошлого сезона

Сегодня в поединке 24-го тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" на своем поле обыграл полтавскую "Ворсклу". В прошлом сезоне полтавчане выиграли бронзовые награды, а в нынешнем попали во вторую шестерку, которая борется за выживание. 

Матч завершился минимальной победой "канониров". Победный гол во втором тайме отличным ударом со штрафного забил Владислав Калитвинцев.

"Арсенал" – "Ворскла" – 1:0
Голы: Калитвинцев (58)

"Арсенал": Мисси Мезу (Калитвинцев, 46), Пидкивка, Дубинчак, Жичиков (Сагуткин, 70), Башлай, Танковский, Ориховский, Мудрик (Ковпак, 46), Кадимян, Домбровский, Вакуленко.

"Ворскла": Ткаченко, Кане, Мартыненко, Чеснаков, Петрович, Габелок, Сапай, Пердута, Мысык (Наджиб, 81), Шехич, Николас Карека (Коломоец, 68).

Предупреждения: Кадимян (31), Домбровский (35), Танковский (78) – Пердута (37), Чеснаков (44), Сапай (56, 82), Петрович (59), Мысык (81).

Удаление: Сапай (82)

Обзор матча "Арсенал" – "Ворскла"

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обырало "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Арсенал Киев, Ворскла Полтава
 
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