Шедевр Калитвинцева: обзор матча "Арсенал" – "Ворскла" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/365/ade/5cb365ade63bb.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/365/ade/5cb365ade63bb.jpg2019-04-14T19:54:41+03:00Новости
Киевский клуб обыграл бронзового призера прошлого сезона
Киевляне выиграли пятый матч в сезоне
Шедевр Калитвинцева: обзор матча "Арсенал" – "Ворскла"
Киевский клуб обыграл бронзового призера прошлого сезона
Сегодня в поединке 24-го тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" на своем поле обыграл полтавскую "Ворсклу". В прошлом сезоне полтавчане выиграли бронзовые награды, а в нынешнем попали во вторую шестерку, которая борется за выживание.
Матч завершился минимальной победой "канониров". Победный гол во втором тайме отличным ударом со штрафного забил Владислав Калитвинцев.
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