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Сегодня, 16:03
Швед догнал Цыганкова в гонке бомбардиров, но не спас "Карпаты" от поражения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/32f/839/5cb32f8390411.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/32f/839/5cb32f8390411.jpg Новости "Десна" уверенно лидирует во второй шестерке чемпионата Украины
Марьян Швед
Марьян Швед

Швед догнал Цыганкова в гонке бомбардиров, но не спас "Карпаты" от поражения

"Десна" уверенно лидирует во второй шестерке чемпионата Украины

Черниговская "Десна" одержала вторую подряд победу во втором этапе чемпионата Украины. В 24-м туре черниговцы на своем стадионе обыграли "Карпаты". Хозяева пол вышли вперед уже на восьмой минуте – отличился Картушов, но еще до исхода первой 20-минутки гости счет сравняли – 14-й мяч в сезоне забил второй бомбардир Премьер-лиги Марьян Швед.

Но во втором тайме "Десна" заработала пенальти, который реализовал Денис Фаворов, и заработала очередные три очка. Клуб из Чернигова укрепился на первом месте второй шестерки чемпионата Украины, а вот "Карпаты" в рисковом положении – всего четыре очка их отделяют от зоны переходных матчей.

"Десна" – "Карпаты" – 2:1
Голы: Картушов (8), Фаворов (72, пен) – Швед (19)

"Десна": Паст, Слинкин, Имереков, Гитченко, Фаворов, Старенький (Волков, 73), Огиря, Богданов, Картушов, Фаворов, Филиппов (Сергийчук, 40).

"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе, Нестеров (Гуйе, 68), Ковтун, Онгла, Клец, Бусько, Йода (Мендес, 81), Мякушко, Швед, Варгас (Гуцуляк, 56).

Предупреждения: Фаворов (29), Онгла (83).

Напомним, вчера киевское "Динамо" полурезервным составом обырало "Мариуполь" на выезде. У киевлян традиционно забил Виктор Цыганков, а во втором тайме средний возраст команды Александра Хацкевича не достигал даже 22 лет.

А "Шахтер" без своих лидером Марлоса и Мораеса легко разобрался с "Зарей". Команда Паулу Фонсеки отгрузила принципиальному сопернику три безответных мяча.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Карпаты Львов , Десна Чернигов
 
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