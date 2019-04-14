Швед догнал Цыганкова в гонке бомбардиров, но не спас "Карпаты" от поражения//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5cb/32f/839/5cb32f8390411.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5cb/32f/839/5cb32f8390411.jpg2019-04-14T16:03:00+03:00Новости
"Десна" уверенно лидирует во второй шестерке чемпионата Украины
Марьян Швед
Швед догнал Цыганкова в гонке бомбардиров, но не спас "Карпаты" от поражения
"Десна" уверенно лидирует во второй шестерке чемпионата Украины
Черниговская "Десна" одержала вторую подряд победу во втором этапе чемпионата Украины. В 24-м туре черниговцы на своем стадионе обыграли "Карпаты". Хозяева пол вышли вперед уже на восьмой минуте – отличился Картушов, но еще до исхода первой 20-минутки гости счет сравняли – 14-й мяч в сезоне забил второй бомбардир Премьер-лиги Марьян Швед.
Но во втором тайме "Десна" заработала пенальти, который реализовал Денис Фаворов, и заработала очередные три очка. Клуб из Чернигова укрепился на первом месте второй шестерки чемпионата Украины, а вот "Карпаты" в рисковом положении – всего четыре очка их отделяют от зоны переходных матчей.
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