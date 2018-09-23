Система VAR может появиться в украинском футболе весной

Андрей Павелко – о новых технологиях в Премьер-лиге

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о планах ФФУ внедрить VAR (система видеопомощи арбитрам) следующей весной.

"Нам важно протестировать систему, дать возможность увидеть ее в Премьер-лиге, дать протестировать арбитрам.

Выбрали систему как в Польше. Там мобильная VAR, она приезжает на стадион, подключается к транслятору. В автобусе находится бригада помощников, специалистов, которая обеспечивает работу системы.

Совместно с ФИФА и польскими коллегами проводим переговоры и закупаем ту технику, чтобы у нас была такая мобильная команда. Этот чемпионат, может, с марта месяца будет уже готов применить систему VAR", – заявил Павелко.

Напомним, ранее глава ФФУ Андрей Павелко сообщил, что Украина намерена провести матч за Суперкубок УЕФА. Вероятней всего, за финал 2021 года поборется Киев.

В Суперкубке УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом сезоне финал прошел в Таллинне. В битве за трофей сошлись две мадридские команды – "Реал" и "Атлетико". Основное время завершилось вничью, а в дополнительное "Атлетико" обыграл "Реал" – 4:2.