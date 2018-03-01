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Снегопад сорвал матч Премьер-лиги "Зирка" – "Александрия" https://www.segodnya.ua/img/article/11189/0_main.1519938932.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11189/0_tn.1519938932.jpg Новости Поединок 22 тура "Зирка" – "Александрия" перенесен на 6 марта по просьбе руководства клуба из Кропивницкого
Фото пресс-службы ФК &quot;Зирка&quot;
Фото пресс-службы ФК "Зирка"

Снегопад сорвал матч Премьер-лиги "Зирка" – "Александрия"

Поединок 22 тура "Зирка" – "Александрия" перенесен на 6 марта по просьбе руководства клуба из Кропивницкого

Матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между "Зиркой" и "Александрией" перенесен на 6 марта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный сайт александрийцев.

Дирекция УПЛ приняла решение о переносе после просьбы руководства кропивницкого клуба, в котором он заверил в невозможности проведения игры 3 марта, ссылаясь на письмо от местного совета и государственной службы гидрометеорологии. Время начала матча не изменится – 14:00.

На поле стадиона в Кропивницком – сугробы, которые расчищает спецтехника.

Напомним, ранее появилась информация, что матч "Зирка" – "Александрия" из-за погодных условий будет перенесен на более поздний срок, но Премьер-лига не планировала вносить изменения в расписание.

"Зирка" с 18 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Александрия" с 22 очками занимает восьмое место. Обе команды продолжат борьбу во нижней шестерке Премьер-лиги по втором этапе чемпионата.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Зирка" на выезде разгромно проиграла "Шахтеру"со счетом 0:5. По дублю оформили Факундо Феррейра и Марлос, еще один гол на счету Виктора Коваленко. Интересно, что все мячи были забиты еще до перерыва.

В свою очередь, "Александрия" вырвала победу у "Мариуполя" и поставила под угрозу их участие в топ-6.


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Источники: Сегодня|Спорт, xsport.ua
Тэги: чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, ФК Александрия

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