Снегопад сорвал матч Премьер-лиги "Зирка" – "Александрия"

Поединок 22 тура "Зирка" – "Александрия" перенесен на 6 марта по просьбе руководства клуба из Кропивницкого

Матч 22-го тура украинской Премьер-лиги между "Зиркой" и "Александрией" перенесен на 6 марта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает официальный сайт александрийцев.

Дирекция УПЛ приняла решение о переносе после просьбы руководства кропивницкого клуба, в котором он заверил в невозможности проведения игры 3 марта, ссылаясь на письмо от местного совета и государственной службы гидрометеорологии. Время начала матча не изменится – 14:00.

На поле стадиона в Кропивницком – сугробы, которые расчищает спецтехника.

Напомним, ранее появилась информация, что матч "Зирка" – "Александрия" из-за погодных условий будет перенесен на более поздний срок, но Премьер-лига не планировала вносить изменения в расписание.

"Зирка" с 18 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Александрия" с 22 очками занимает восьмое место. Обе команды продолжат борьбу во нижней шестерке Премьер-лиги по втором этапе чемпионата.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Зирка" на выезде разгромно проиграла "Шахтеру"со счетом 0:5. По дублю оформили Факундо Феррейра и Марлос, еще один гол на счету Виктора Коваленко. Интересно, что все мячи были забиты еще до перерыва.

В свою очередь, "Александрия" вырвала победу у "Мариуполя" и поставила под угрозу их участие в топ-6.