Сопко: "Динамо" и "Шахтер" уже научились превращать достоинства соперника в его недостатки"

Киевляне форсировали подготовку к еврокубкам и сейчас лучше двигаются, но у "горняков" игроки лучше индивидуально

Экс-игрок киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Александр Сопко, работающий нынче экспертом на ТВ, поделился своими ожиданиями от предстоящего матча лидеров чемпионата Украины в рамках третьего тура. "Динамо" и "Шахтер" сыграют сегодня, 3 августа, в Киеве в НСК "Олимпийский". Начало матча – 19:00.

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"Преимущество "Динамо" – хорошая физическая готовность, умение терпеть, много играть без мяча, навязывание борьбы. Они раньше стартуют в еврокубках, форсировали подготовку к сезону и командное движение у них сейчас чуть лучше. Плюс - над ними уже не довлеет "комплекс "Шахтера".

Главное достоинство "Шахтера" - наличие игроков, способных индивидуально решить исход матча. Большой плюс – возвращение Тайсона. А вообще обе команды настолько хорошо изучили друг друга, что уже научились превращать достоинства соперника в его недостатки.

Например, "Шахтер" хорошо контролирует мяч на своей половине, долго готовит атаки, разыгрывает комбинации в том числе через Пятова. Но если соперник играет очень высоко впереди, прессингует, такая тактика чревата ошибками, которые могут перечеркнуть все ее достоинства", – считает Сопко.

Вчера стало известно имя арбитра матча "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины. Обслуживающий матч за Суперкубок Украины Константин Труханов был отстранен от работы.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.

Также мы писали, что основной защитник "Шахтера" восстановился после травмы и может сыграть с "Динамо". Сергей Кривцов готовится к пятничному матчу в общей группе.