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Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге https://www.segodnya.ua/img/article/11374/19_main.1526031581.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11374/19_tn.1526031581.jpg Новости 10-е и 11-е места Премьер-лиги сыграют со второй и третьей командами Первой лиги
Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге

10-е и 11-е места Премьер-лиги сыграют со второй и третьей командами Первой лиги

В Доме футбола в Киеве 11 мая состоялась жеребьевка матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2017/18 годов. В соответствии с регламентом соревнований команда, занявшая 11-е место в Премьер-лиге, играет два матча плей-офф с командой, которая по итогам сезона заняла второе место в чемпионате Первой лиги.

Команда, занявшая десятое место в Премьер-лиге, играет два матча плей-офф с командой, которая по итогам сезона заняла третье место в чемпионате Первой лиги.

Согласно жеребьевке, в первых матчах плей-офф хозяевами поля будут команды Премьер-лиги. В ответных матчах плей-офф хозяевами поля будут команды Первой лиги.

За два тура до финиша 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает каменская "Сталь", имеющая 26 очков. Столько же баллов у одесского "Черноморца", который уступает "сталеварам" по дополнительным показателям.

На 10-м месте расположилась "Зирка" из Кропивницкого. На ее счету 30 баллов. Всего на три балла ее опережают львовские "Карпаты" и донецкий "Олимпик". И только "Александрия" обезопасила себя от участия в стыковых матчах.

За два тура до финиша Первой лиги в турнирной таблице лидирует ФК "Полтава". На два балла от них отстает киевский "Арсенал", и на четыре – "Ингулец" из Кировоградской области. Также борьбу за повышение продолжают черниговская "Десна" и "Колос" из Ковалевки.

Напомним, что 9 мая донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 в финале Кубка Украины. Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

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Источники: Премьер-лига, Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, первая лига, премьер-лига
 
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