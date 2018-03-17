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Сегодня, 16:04  Версия для печати  Отправить другу
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"Сталь" покинула последнее место в турнирной таблице https://www.segodnya.ua/img/article/11232/12_main.1521295453.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11232/12_tn.1521295453.jpg Новости Каменский клуб в гостях обыграл одесский "Черноморец"
Матч в Одессе. Фото ФК &quot;Сталь&quot;
Матч в Одессе. Фото ФК "Сталь"

"Сталь" покинула последнее место в турнирной таблице

Каменский клуб в гостях обыграл одесский "Черноморец"

Сегодня в Одессе стартовал 24 тур чемпионата Украины по футболу. Встречались команды, которые борются за сохранение прописки в Премьер-лиге. "Черноморец" принимал каменскую "Сталь".

Команды не порадовали зрителей острыми атаками и голевыми моментами. Гости были чуть активней и сумели выжать из этого максимум. На 18-й минуте Кузык точно пробил с разворота. Таким образом, "Сталь" покинула последнее место в турнирной таблице.

"Черноморец" – "Сталь" – 0:1
Гол: Кузык (18)

"Черноморец": Безрук, Жунич (Хамелюк, 71), Смирнов, Бамба (Бобко, 61), Ковалец, Люлька, Зубейко, Семенов, Сильвио (Матяж, 60), Чорний, Татарков.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Эберт (Даниелян, 46), Ощипко, Мысык, Климчук (Ромуло, 77), Месхи, Задерака, Якимов (Копытов, 63), Кузык.

Напомним, что в воскресенье в рамках 24 тура Премьер-лиги пройдет донбасское дерби: "Шахтер" в Харькове принимает "Мариуполь". Накануне встречи игрок "Мариуполя" Евгений Неплях поделился своими ожиданиями: "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Сталь Каменское
 
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