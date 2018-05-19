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"Сталь" проиграла "Карпатам" и покинула Премьер-лигу https://www.segodnya.ua/img/article/11397/72_main.1526745238.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11397/72_tn.1526745238.jpg Новости Львовский клуб сохранил прописку в элите на следующий сезон
Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Фото ФК "Карпаты"

"Сталь" проиграла "Карпатам" и покинула Премьер-лигу

Львовский клуб сохранил прописку в элите на следующий сезон

Во Львове состоялся матч 32-го тура чемпионата Украины. Местные "Карпаты" обыграли каменскую "Сталь" со счетом 3:0 и гарантировали себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. Победу команде Олега Бойчишина принесли точные удары Ореса Лебеденко, Сергея Мякушко и Марьяна Шведа.

"Сталь" по итогам чемпионата Украины заняла последнее место в турнирной таблице и со следующего сезона будет играть в Первой Лиге.

Одесский "Черноморец" и "Зирка" из Кропивницкого сыграют стыковые матчи со второй и третьей командами Первой лиги.

"Карпаты" – "Сталь" – 3:0
Голы: Лебеденко (37), Мякушко (61), Швед (78)

"Карпаты": Шевченко, Лебеденко, Федецкий, Мирошниченко, Вербный, Мякушко, Голодюк (Клец, 74), Швед, Гуцуляк, Ременюк (Варгас, 62), Ди Франко (Стасишин, 82)

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Ощипко (Климчук, 54), Эберт, Якимив, Копытов, Месхи, Мысык, Малакян (Задерака, 45), Тиаго Ромуло (Кныш, 73), Кузик.

Предупреждения: Ощипко (4), Гуцуляк (44), Ди Франко (52), Джонатан (84), Клоц (90+1)

Удаление: Джонатан (84)

Напомним, сегодня состоится "Украинское классико" между "Динамо" и "Шахтером". Трансляция "Динамо" – "Шахтер" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Сталь Каменское
 
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