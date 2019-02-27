Стала известна дата жеребьевки второго этапа Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67c/35e/5c767c35e8175.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67c/35e/5c767c35e8175.jpg 2019-02-27T14:02:07+02:00 Новости Команды будут разделены на две группы 5 марта в Доме футбола

Во вторник, 5 марта, в Доме футбола состоится жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги. После 22-х туров команды будут поделены на две шестерки. Первая поборется за награды и места в еврокубках, а вторая – будет бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе украинского футбола.

Ранее мы давали расклады на финише первого этапа УПЛ: шансы команды попасть в первую ТОП-6.

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