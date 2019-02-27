  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 14:02
Стала известна дата жеребьевки второго этапа Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67c/35e/5c767c35e8175.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67c/35e/5c767c35e8175.jpg Новости Команды будут разделены на две группы 5 марта в Доме футбола
Стала известна дата жеребьевки второго этапа Премьер-лиги

Стала известна дата жеребьевки второго этапа Премьер-лиги

Команды будут разделены на две группы 5 марта в Доме футбола

Во вторник, 5 марта, в Доме футбола состоится жеребьевка календаря второго этапа украинской Премьер-лиги. После 22-х туров команды будут поделены на две шестерки. Первая поборется за награды и места в еврокубках, а вторая – будет бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе украинского футбола.

Ранее мы давали расклады на финише первого этапа УПЛ: шансы команды попасть в первую ТОП-6.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР19153145-948
2 ДИНАМО К19132432-941
3 АЛЕКСАНДРИЯ19113526-1736
4 ЗАРЯ1977525-1928
5 ДЕСНА1983822-2127
6 ВОРСКЛА19901016-2327
7 МАРИУПОЛЬ1983822-3127
8 ЛЬВОВ1958617-2023
9 КАРПАТЫ1955925-3020
10 ОЛИМПИК1947823-2919
11 ЧЕРНОМОРЕЦ19431212-3015
12 АРСЕНАЛ1922159-368

Напомним, что автор самого быстрого гола в этом сезоне Денис Фаворов из "Десны" нам признался: "Еврокубки? Пока даже не представляю, что это такое!"


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, премьер-лига
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2019 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"