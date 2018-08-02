Стало известно имя арбитра матча "Динамо" – "Шахтер" в чемпионате Украины

Украинские гранды сыграют между собой 3 августа в Киеве

Премьер-лига определилась с главным арбитром на центральный поединок третьего тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецкий "Шахтером", который состоится 3 августа в Киеве в НСК "Олимпийский". Второе "украинское классико" в сезоне обслужит львовянин Юрий Можаровский.

В прошлом сезоне Можаровский работал на матче "Шахтер" – "Динамо" в Харькове. Тогда киевляне отпраздновали минимальную победу благодаря голу Дьемерси Мбокани. В стартовавшем чемпионате арбитр пока не получал назначения на матчи Премьер-лиги.

Напомним, что главный арбитр матча за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо" (0:1) Константин Труханов был отстранен от работы на четыре матча. Тот матч ознаменовался дракой в концовке встречи, что вылилось в удаления Исмаили и Никиты Бурды, а также спорным моментов в штрафной площади "Динамо", когда Гармаш завалил на газон Марлоса.

Ранее мы писали, что динамовцы пригласили болельщиков на матч с "Шахтером". Футболисты поучаствовали в записи видео для своих поклонников.

Также мы писали, что основной защитник "Шахтера" восстановился после травмы и может сыграть с "Динамо". Сергей Кривцов готовится к пятничному матчу в общей группе.