  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 16:48  Версия для печати  Отправить другу
×
Стало известно, когда завершится осенняя часть чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11884/44_main.1542120519.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11884/44_tn.1542120519.jpg Новости После 9 декабря команды уйдут в отпуск и вернутся уже в феврале
Стало известно, когда завершится осенняя часть чемпионата Украины

Стало известно, когда завершится осенняя часть чемпионата Украины

После 9 декабря команды уйдут в отпуск и вернутся уже в феврале

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 17 и 18 туров чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. После этого украинский футбол уйдет на зимний перерыв и вернется уже в конце февраля. Базовой датой проведения 19-го тура является 23-е число. Весной команды проведут по четыре матча, после чего будут разделены на две шестерки, согласно турнирному положению. Первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, вторая – за выживание.

17 ТУР

Суббота, 1 декабря

14:00 "Десна" – "Заря"

17:00 "Арсенал" – "Карпаты"

Воскресенье, 2 декабря

14:00 "Львов" – "Мариуполь"

17:00 "Шахтер" – "Олимпик"

Понедельник, 3 декабря

17:00 "Ворскла" – "Александрия"

18:30 "Динамо" – "Черноморец"

18 ТУР

Пятница, 7 декабря

17:00 "Мариуполь" – "Шахтер" 

Суббота, 8 декабря

14:00 "Карпаты" – "Динамо" 

14:00 "Заря" – "Арсенал" 

17:00 "Черноморец" – "Ворскла" 

Воскресенье, 9 декабря

14:00 "Олимпик" – "Десна" 

17:00 "Александрия" – "Львов" 

На ближайшей неделе матчей чемпионата страны не будет – сборная Украины готовится к заключительному матчу Лиги Наций против Словакии, а также спаррингу против Турции. Уже состоялось посвящение очередных новичков сборной Украины. Швед и Миколенко вместе спели "Ти признайся мені".
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Премьер-лига
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"