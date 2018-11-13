Стало известно, когда завершится осенняя часть чемпионата Украины

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После 9 декабря команды уйдут в отпуск и вернутся уже в феврале
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 17 и 18 туров чемпионата Украины сезона 2018/19 годов. После этого украинский футбол уйдет на зимний перерыв и вернется уже в конце февраля. Базовой датой проведения 19-го тура является 23-е число. Весной команды проведут по четыре матча, после чего будут разделены на две шестерки, согласно турнирному положению. Первая будет бороться за чемпионство и еврокубки, вторая – за выживание.
17 ТУР
Суббота, 1 декабря
14:00 "Десна" – "Заря"
17:00 "Арсенал" – "Карпаты"
Воскресенье, 2 декабря
14:00 "Львов" – "Мариуполь"
17:00 "Шахтер" – "Олимпик"
Понедельник, 3 декабря
17:00 "Ворскла" – "Александрия"
18:30 "Динамо" – "Черноморец"
18 ТУР
Пятница, 7 декабря
17:00 "Мариуполь" – "Шахтер"
Суббота, 8 декабря
14:00 "Карпаты" – "Динамо"
14:00 "Заря" – "Арсенал"
17:00 "Черноморец" – "Ворскла"
Воскресенье, 9 декабря
14:00 "Олимпик" – "Десна"
17:00 "Александрия" – "Львов"
На ближайшей неделе матчей чемпионата страны не будет – сборная Украины готовится к заключительному матчу Лиги Наций против Словакии, а также спаррингу против Турции. Уже состоялось посвящение очередных новичков сборной Украины. Швед и Миколенко вместе спели "Ти признайся мені".