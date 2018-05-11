  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 13:57  Версия для печати  Отправить другу
×
Степаненко: "Нам предстоит матч года с "Вересом" https://www.segodnya.ua/img/article/11374/49_main.1526036262.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11374/49_tn.1526036262.jpg Новости В ближайшее воскресенье "Шахтер" может стать чемпионом Украины
Тарас Степаненко. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Тарас Степаненко. Фото ФК "Шахтер"

Степаненко: "Нам предстоит матч года с "Вересом"

В ближайшее воскресенье "Шахтер" может стать чемпионом Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал – об успехе в финале Кубка Украины и предстоящей встрече с "Вересом" в Премьер-лиге. Напомним, "Шахтер" победил в финале Кубка "Динамо". Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

А победа над "Вересом" 13 мая досрочно принесет "горнякам" золотые медали текущего чемпионата Украины.

– Работаем с положительными эмоциями после победы над принципиальным соперником, с которым три матча не удавалось забить. Провели хороший поединок и заслуженно выиграли. Важно психологически восстановиться к "Вересу" – возможно, эта встреча еще важнее кубковой. Все готовятся серьезно и без эйфории.

– Долго праздновали победу в Кубке? Во сколько отправились спать?

– Мы поздно прилетели. Я был дома где-то в полтретьего и сразу лег.

– Подарил медаль детям?

– Да, вчера старший сын надел ее и ходил так все утро. Им это тоже приятно.

– Осознаете, что буквально за неделю можно положить в Кубок медали чемпионата?

– Даже не за неделю, а за три дня. Предстоит матч года – вся наша работа за сезон может принести плоды уже в это воскресенье. Нужно подойти очень внимательно, и, дай Бог, все сложится успешно.

– В прошлом сезоне был большой отрыв, а в этом вы боретесь с "Динамо" фактически до последнего тура…

– Защищать титул всегда тяжелее, чем его выиграть. Сезоном ранее мы два года не становились чемпионами, и на каждый матч был сумасшедший настрой. Плюс спад и смена футболистов у "Динамо". "Шахтер" проводил каждый тур с запредельной концентрацией – отсюда и отрыв в 13 пунктов. В этом сезоне у нас были ошибки и потери очков, но на заключительные туры мы собрались и должны сделать последний шаг в воскресенье.

– Зимой к тебе был интерес со стороны английских клубов. Если таковой будет летом, станешь ли его рассматривать?

– Сейчас я об этом не думаю. Мы выиграли Кубок и хотим победить в чемпионате. А мысль о том, что будет летом, меня не сильно интересует.

Ранее Тарас Степаненко ответил Гармашу на "гнилого человека": "Не держу на него зла, буду выше этого".

Читайте также:
Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге
Степаненко ответил Гармашу на "гнилого человека": "Не держу на него зла, буду выше этого"
Видео из раздевалки "Шахтера" после победы в Кубке Украины
Кайоде: "По окончании сезона я хотел бы остаться в "Шахтере"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Тарас Степаненко, Верес Ровно
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"