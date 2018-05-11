Степаненко: "Нам предстоит матч года с "Вересом"

В ближайшее воскресенье "Шахтер" может стать чемпионом Украины

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал – об успехе в финале Кубка Украины и предстоящей встрече с "Вересом" в Премьер-лиге. Напомним, "Шахтер" победил в финале Кубка "Динамо". Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

А победа над "Вересом" 13 мая досрочно принесет "горнякам" золотые медали текущего чемпионата Украины.

– Работаем с положительными эмоциями после победы над принципиальным соперником, с которым три матча не удавалось забить. Провели хороший поединок и заслуженно выиграли. Важно психологически восстановиться к "Вересу" – возможно, эта встреча еще важнее кубковой. Все готовятся серьезно и без эйфории.

– Долго праздновали победу в Кубке? Во сколько отправились спать?

– Мы поздно прилетели. Я был дома где-то в полтретьего и сразу лег.

– Подарил медаль детям?

– Да, вчера старший сын надел ее и ходил так все утро. Им это тоже приятно.

– Осознаете, что буквально за неделю можно положить в Кубок медали чемпионата?

– Даже не за неделю, а за три дня. Предстоит матч года – вся наша работа за сезон может принести плоды уже в это воскресенье. Нужно подойти очень внимательно, и, дай Бог, все сложится успешно.

– В прошлом сезоне был большой отрыв, а в этом вы боретесь с "Динамо" фактически до последнего тура…

– Защищать титул всегда тяжелее, чем его выиграть. Сезоном ранее мы два года не становились чемпионами, и на каждый матч был сумасшедший настрой. Плюс спад и смена футболистов у "Динамо". "Шахтер" проводил каждый тур с запредельной концентрацией – отсюда и отрыв в 13 пунктов. В этом сезоне у нас были ошибки и потери очков, но на заключительные туры мы собрались и должны сделать последний шаг в воскресенье.

– Зимой к тебе был интерес со стороны английских клубов. Если таковой будет летом, станешь ли его рассматривать?

– Сейчас я об этом не думаю. Мы выиграли Кубок и хотим победить в чемпионате. А мысль о том, что будет летом, меня не сильно интересует.

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