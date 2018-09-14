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Суркис: "5-6 лет назад я бы убрал главного тренера, но Хацкевичу нужно дать шанс" https://www.segodnya.ua/img/article/11708/37_main.1536913425.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11708/37_tn.1536913425.jpg Новости Президент "Динамо" уверяет, что Хацкевич строит новую команду
Игорь Суркис. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Игорь Суркис. Фото ФК "Динамо"

Суркис: "5-6 лет назад я бы убрал главного тренера, но Хацкевичу нужно дать шанс"

Президент "Динамо" уверяет, что Хацкевич строит новую команду

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не намерен увольнять главного тренера киевлян Александра Хацкевича. Напомним, после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями.

"Остается ли Хацкевич? Я не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я нигде не выражал мнения, что я хочу его убрать или поменять. Да, результаты не совсем обнадеживают. Хацкевич строит молодую, новую команду. Мы можем с вами дискутировать, но так оно и есть. Играют молодые и перспективные ребята.

Мы взяли Супрягу, и Хацкевич решился его поставить. Во времена Лобановского я не мог бы представить, что такое возможно. Но Хацкевич так решил, взяв на себя ответственность. Мне понятно его поведение после проигранного матча "Карпатам" (0:2). Он был расстроен, но команда ему доверяет. Давайте все вместе наберемся терпения и подождем еще. Надеюсь, что у него все получится.

Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему тяжело привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что, если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами

Какие планы на чемпионат и еврокубки? Однозначно бороться за победу в чемпионате и Кубке Украины. Также нужно выйти из группы в Лиге Европы, показывая достойную европейскую игру. Это задачи, которые поставлены перед командой и тренером", – сказал Суркис.

Ранее мы сообщали, что знаменитый украинский футболист Олег Гусев станет тренером "Динамо". Бывший футболист будет тренировать команду 21-летних.

Кстати, другой экс-игрок "Динамо" Александр Шовковский стал одним из помощников Андрея Шевченко в национальной сборной.

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Источник: Динамомания
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Игорь Суркис, Александр Хацкевич
 
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