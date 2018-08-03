Тарас Степаненко призвал ввести видеповторы в чемпионате Украины

Полузащитник "Шахтера" недоволен судейством в матче с "Динамо"

Поединок третьего тура Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером" (1:0) вновь не обошелся без спорных судейских решений. По мнению полузащитника "горняков" Тараса Степаненко, решить проблему арбитража могло бы введение видеоповторов.

"Ну это уже нормальным считается. Когда прыгают на плечи футболисту – это уже не считается пенальти. Я думаю, "Динамо" поставят пенальти только когда просто игрок возьмет мяч в руки и пронесет его пару метров. Поэтому, там на Алане Патрике тоже нужно смотреть.

Но я сейчас не хочу говорить о судействе, это на их совести. Тут важен вопрос в том, что мы не можем забить. Мы вроде доходим до штрафной, довольно легко туда добираемся, но остроты не хватает.

Чтобы не было вопросов, раз судьи не хотят брать ответственность на себя, не хватает у них внутренней силы, нужно вводить видеоповторы. Мы видели на чемпионате мира, насколько видеоповторы помогли там командам дойти до финала. В такие острые моменты судья мог на заметить, но были люди, которые следили за этим. Если люди не готовы брать ответственность на себя, то нужно вводить технику", – считает Степаненко.