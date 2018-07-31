Трансферы украинских грандов: 4+4 от "Шахтера" и динамовская чистка в пользу Южной Америки

Бернард, Мбокани и Пантич – в ожидании, Малышев - на костылях

Не попавший в заявку "горняков" на сезон-2018/19 бразильский защитник "Шахтера" Додо пополнил состав португальской "Витории Гимарайнш". "Сегодня" решила напомнить о других игроках наших грандов, которых мы не увидим в новом сезоне.

Из "Шахтера" сразу четверо футболистов ушли свободными агентами. Но если Срна и Феррейра недолго оставались без клуба, заключив контракты с "Кальяри" и "Бенфикой" соответственно, то Бернард и Азеведо все еще в поиске. Такое же соотношение и среди тех, кто проиграл конкуренцию за место в составе. Кроме Додо, с новым клубом определился Петряк ("Ференцварош"), а вот Никита Шевченко и Бланко-Лещук – открыты для арендных предложений, поддерживая форму с молодежкой. У вратаря наклевывался вариант с "Брюгге", но не срослось, а форвардом вроде интересуются в Примере: хихонский "Спортинг" и "Леганес", но пока без энтузиазма. Самая невеселая ситуация с Малышевым. Он пропустил весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок (в сентябре 2017-го ему сделали сложную операцию в Барселоне). Восстановился, вернулся в общую группу, но на предсезонном сборе у Макса случился рецидив травмы и снова несколько месяцев на костылях.

ДИНАМОВСКАЯ ЧИСТКА. Летом киевский клуб решил серьезно проредить состав и избавиться от балласта. В итоге сразу пятерым футболистам пришлось заниматься своим резюме. Кому-то, как Корзуну и Хачериди, удалось довольно быстро получить контракт, другие - все еще в творческом поиске.

Ближе всех к цели – Дерлис Гонсалес. Его сага с переходом в "Сантос" близка к завершению. Вроде бы парагваец пошел на уступки по зарплате и другим благам цивилизации, которые у него были в Украине. В подвешенном состоянии находится судьба других легионеров – Пантича, Мбокани и Самбрано. Серб может оказаться в греческом АЕКе, где за 1,5 млн евро станет заменой травмированному Чигринскому. Конголезец пока на отдыхе, но его упорно зовут в турецкий чемпионат, где ближе других к нему новичок лиги "Анкарагюджю". С перуанцем, не сыгравшим и минуты, чуть сложнее. Но агент пропихивает его в бундеслигу, где он и сделал себе имя. Правда, лишь во вторую, куда скатился "Гамбург".

Две Цели "Динамо": бразильский полузащитник и колумбийский форвард

Витор Буэно таки станет игроком "Динамо". Атакующий полузащитник почти две недели находится в столице Украины и ждет, когда "Сантос" и "Динамо" ударят по рукам по трансферу Дерлиса Гонсалеса. Бразилец, как часть сделки по парагвайцу, будет взят в аренду на два года с последующим правом выкупа за внушительные 10 млн евро. Transfermarkt, к слову, оценивает игрока, ставшего главным открытием чемпионата Бразилии-2016, всего в 3 млн.

До среды киевляне должны определиться и с долгожданным нападающим. Кандидатуры четыре, среди них – колумбиец Мигель Борха. Зимой 2017-го "Палмейрас" купил его у "Атлетико Насьональ" за 9,75 млн евро. В этом году на счету форварда шесть забитых мячей в шести матчах Кубка Либертадорес. В составе сборной Колумбии участвовал на ЧМ-2018, выйдя на замену в поединке против сенегальцев (1:0). Борха уже выступал в Европе за "Ливорно".

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.