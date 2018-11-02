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Тренеры сборной Украины лично оценят футболистов "Шахтера" и "Динамо" https://www.segodnya.ua/img/article/11852/97_main.1541185682.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11852/97_tn.1541185682.jpg Новости Андрей Шевченко и Александр Шовковский посетят матч 3 ноября в Харькове с участием грандов
Александр Шовковский и Андрей Шевченко. Фото ФФУ
Александр Шовковский и Андрей Шевченко. Фото ФФУ

Тренеры сборной Украины лично оценят футболистов "Шахтера" и "Динамо"

Андрей Шевченко и Александр Шовковский посетят матч 3 ноября в Харькове с участием грандов

Одними из наиболее внимательных зрителей на матче 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" на харьковском стадионе "Металлист" будут главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и ставший относительно недавно его ассистентом Александр Шовковский. Они собираются посетить игру, которая начнется 3 ноября в 17:00.

Учитывая, что из чемпионата Украины в сборную страны вызываются в основном футболисты "Шахтера" и "Динамо" (плюс Александр Караваев из "Зари"), удивительного в этом мало. Практически две трети игроков, которым в ноябре предстоят заключительная встреча Лиги наций УЕФА со Словакией (16-го числа) и спарринг с Турцией (20-го), имеют шанс выйти на поле в матче "Шахтер" – "Динамо".

К слову, уже сегодня, за две недели до игры со Словакией, из ФФУ должны были уйти приглашения в зарубежные клубы, в которых выступают украинские футболисты. Приглашения в отечественные клубы, по существующим правилам, достаточно отправить за 10 суток до матча сборной.

Накануне поединка основных составов сыграли резервисты "Шахтера" и "Динамо", победа досталась киевлянам.

А еще раньше определились четвертьфинальные пары Кубка Украины, одну из которых составили как раз "Шахтер" и "Динамо".

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Александр Шовковский, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк
 
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