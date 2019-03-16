Три гола для "моряков": обзор матча "Черноморец" – "Александрия"//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d12/45a/5c8d1245a222e.jpg//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d12/45a/5c8d1245a222e.jpg2019-03-16T17:12:14+02:00Новости
Гости забили три гола в первом тайме, а хозяева не реализовали пенальти
Три гола для "моряков": обзор матча "Черноморец" – "Александрия"
Гости забили три гола в первом тайме, а хозяева не реализовали пенальти
Сегодня первый этап чемпионата Украины по футболу завершили "Черноморец" и "Александрия". Команды встречались в 22 туре Премьер-лиги. Гости добыли легкую победу, забив в ворота "моряков" три гола еще в первом тайме. При этом у "Черноморца" была возможность отличиться, но Аржанов не смог реализовать пенальти на 12-й минуте, пробив мимо ворот. А доигрывали встречу хозяева в меньшинстве. Коваль вышел на поле во втором тайме и через семь минут получил прямую красную карточку за грубую игру.
"Александрия" укрепилась на третьей строчке турнирной таблице и может оторваться от главного преследователя – луганской "Зари". Луганчанам сегодня предстоит сыграть с лидером чемпионат донецким "Шахтером". Онлайн "Заря" – "Шахтер" смотретьможно на ТВ в прямом эфире.
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