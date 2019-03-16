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Три гола для "моряков": обзор матча "Черноморец" – "Александрия" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d12/45a/5c8d1245a222e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d12/45a/5c8d1245a222e.jpg Новости Гости забили три гола в первом тайме, а хозяева не реализовали пенальти
Три гола для "моряков": обзор матча "Черноморец" - "Александрия"

Три гола для "моряков": обзор матча "Черноморец" – "Александрия"

Гости забили три гола в первом тайме, а хозяева не реализовали пенальти

Сегодня первый этап чемпионата Украины по футболу завершили "Черноморец" и "Александрия". Команды встречались в 22 туре Премьер-лиги. Гости добыли легкую победу, забив в ворота "моряков" три гола еще в первом тайме. При этом у "Черноморца" была возможность отличиться, но Аржанов не смог реализовать пенальти на 12-й минуте, пробив мимо ворот. А доигрывали встречу хозяева в меньшинстве. Коваль вышел на поле во втором тайме и через семь минут получил прямую красную карточку за грубую игру.

"Черноморец" – "Александрия" – 0:3
Голы: Ситало (5, 39), Бабогло (32)

"Черноморец": Литовченко, Мищенко, Грачев, Рыжук, Норенков (Коваль, 46), Танчик, Чорний, Морозенко (Мусолитин, 65), Гошкодеря, Аржанов (Павлов, 79), Бабенко.

"Александрия": Панькив, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Гречишкин, Протасов, Банада (Дедечко, 78), Полярус (Пономарь, 70), Задерака, Лучкевич (Микицей, 46), Ситало.

Предупреждения: Бабогло (9), Лучкевич (11), Аржанов (44), Мусолитин (76), Бабенко (80), Гречишкин (85).

Удаление: Коваль (53).

Обзор матча "Черноморец" – "Александрия":

"Александрия" укрепилась на третьей строчке турнирной таблице и может оторваться от главного преследователя – луганской "Зари". Луганчанам сегодня предстоит сыграть с лидером чемпионат донецким "Шахтером". Онлайн "Заря" – "Шахтер" смотреть можно на ТВ в прямом эфире.
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Источник: Сегодня|Спорт
чемпионат Украины, Черноморец Одесса, ФК Александрия
 
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